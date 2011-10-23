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Dünya

Libya'nın "kurtuluşu" resmen ilan edildi BİNGAZİ (A.A)

23 Ekim 2011 22:22

-Libya'nın "kurtuluşu" resmen ilan edildi BİNGAZİ (A.A) - 23.10.2011 - Libya'nın "kurtuluşu" resmen ilan edildi. "Şehitler ve yaralıların bakanı" olarak tanınan avukat Abdülrahman el Kebisi, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi rejimi karşıtı ayaklanmanın başladığı Bingazi kentinde düzenlenen törenin açılış konuşmasında, "Tüm dünyaya ülkemizin, kentleri, köyleri, dağları, tepeleri, çölleri, gökyüzüyle kurtardığımızı ilan ediyoruz" dedi. Tarihi bir anda olunduğunu belirten Kebisi, "Biz Libyalıyız, Kim olduğunu sana gösterdik yüzyılın firavunu, Kaddafi. Tarihin çöp kutusuna atıldın. Cehenneme git" diye konuştu. Ulusal Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Abdülhafız Goga da yaptığı konuşmada, "Kurtuluşun ilanı... Başlarınızı kaldırın. Özgür Libyalılarsınız" dedi. Törende, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ve diğer yetkililer yemin etti ve milli marşı okudu.  Kaddafi'nin 1969'daki darbeden sonra değiştirdiği Libya bayrağı yeniden göndere çekildi.

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