-LİBYA'NIN 10 TONDAN FAZLA HARDAL GAZI VAR WASHINGTON (A.A) - 20.03.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Michael Mullen, ABD'nin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin elinde bulunan hardal gazı stoklarını "çok yakından izlediğini" bildirdi. Mullen, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "stoklarında hardal gazı bulunduğunu, bu gazla çok fazla zarar verebileceğini" söyledi. BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne göre, Kaddafi rejimi halen 10 tondan fazla hardal gazına sahip, ancak bu gazı kullanmak için gerekli mühimmatı imha etti. Örgüt daha önce, Libya'nın kimyasal silahlarının yarıdan fazlasını imha ettiğini belirtmişti. Libya, 2004 yılında, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarını imha etmeyi kabul etmiş, bunun üzerine ABD Libya'ya uyguladığı seyahat ambargosunu kaldırmış, bu durum Libya'nın Avrupa ile ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir adım olmuştu. -EL VATYA ÜSSÜ VURULDU Fransa, ABD, İngiltere ve İtalya'nın dün gece vurduğu uçaksavar tesisinin yeri açıklandı. Libya ordusu askeri kaynağı, İngiliz Reuters ajansında yayımlanan açıklamasında, başkent Trablus'un 170 kilometre güneybatısında Vatya askeri üssündeki uçaksavarların, "Koalisyon güçlerinin saldısında zarar gördüğünü" bildirdi. İsmi açıklanmayan Libya askeri yetkilisi, "Vatya üssünde başka tahribat olmadı" dedi. -RUMLAR ÜSLERİNİN KULLANILMASINA KARŞI Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, adadaki İngiliz üslerinin, bölgedeki askeri faaliyetler için kullanılmasına karşı olduklarını söyledi. Rum radyosunun haberinde göre, bir açılışta konuşan Hristofyas, ''Maalesef üsler egemendir ve İngiltere’nin basit bir uyarısıyla kullanılabilir'' dedi. Hristofyas, İngiltere’ye, adadaki üslerin kullanılmasını arzu etmedikleri mesajını verdiklerini de söyledi. Kıbrıs Rum basınında, Libya’ya yönelik askeri operasyonda Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin, özellikle Ağrotur üssünün kullanılmasının da gündemde olduğu ve Ağrotur hava üssünde İngilizlerin hazır beklediği belirtilmişti. -BFC: AĞROTUR ÜSSÜ KULLANILMIYOR Kıbrıs'taki İngiliz Üs Kuvvetleri (British Forces Cyprus – BFC), Ağrotur İngiliz Üssü’nün Libya’ya karşı saldırılar için kullanılmadığını açıkladı. Rum kaynaklarına göre, BFC açıklamasında, Libya üzerinde devam eden operasyonlara destek verildiği ve İngiliz Yüksek Komiserliği aracılığıyla Rum yönetiminin gelişmeler hakkında bilgilendirileceği belirtildi. Ağrotur İngiliz Üsleri’nin VC-10, RAF E3D ve Sentinel tipi takip uçaklarını ağırladığı, üssün Libya’ya karşı saldırılar için kullanılmadığı belirtilen açıklamada, bu uçakların insani operasyonlar için kullanılacağı iddia edildi. İngilizlerin Kıbrıs'taki Ağrotur üssü Limasol'da, Dikelya üssü ise Larnaka'da bulunuyor.