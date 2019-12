-Libyalılar şehitlerine ağlıyor TRABLUS (A.A) - 02.11.2011 - Trablus'taki beş mezarlık günün her saatinde kayıpları için dua eden insanlarla doluyor. Mezarlıklara sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan Libyalılar, yeni toprağa verdikleri şehitlerinin toprağını suluyor ve onlar için Kur'an-ı Kerim okuyor. Bazı Libyalılar ise son bir umutla savaş sırasında kaybettikleri yakınlarını bulmak için mezarlıklara geliyor. Bir mezarlık yetkilisi, hemen her gün gelen ve kendisine sorular soran 40 yaşlarında bir kadından bahsediyor. Yetkili, gelen cenazelerin pek çoğunun kimliğinin belirsiz olduğunu söylüyor. Mezarlıklarda yer sıkıntısı olduğu için getirilen cenazeleri neredeyse birbirine bitişik olarak defnettiklerini anlatan yetkili, kayıplarını arayanların cenazelerini bulmalarına yardımcı olmak için, gelen cenazelerin nereden geldiğini ve kim tarafından getirildiğini kaydettiklerini söylüyor. Yetkili, ölümleri üzerinden çok zaman geçen bazı cenazeleri ise bir arada toplu olarak gömmek zorunda kaldıklarını kaydediyor. Henüz üzerlerindeki betonları dahi sertleşmemiş mezarlarda yazılı olan tarihlerden bazı günler onlarca cenazenin toprağa verildiği anlaşılıyor. -Oğlunun cenazesini ancak savaştan sonra bulabilmiş- Mezarlıkta karşılaştığımız Reşide Ahmed El Davahri adlı anne, oğlunun iç savaştan önce, kimliğini bilmediği fakat Libya'nın eski lideri Kaddafi için çalıştığını düşündüğü sivil kişilerce gözaltına alındığını ve oğlundan bir daha haber alamadığını anlatıyor. Oğlunu kaçırıldıktan sonra gören bir kişinin kendisine, oğlunun üzerinden sokak ortasında arabalarla geçildiğini söylediğini aktaran Libyalı kadın, o günden sonra oğlunu her yerde aradığını ve bulmak için resimlerini duvarlara yapıştırdığını söylüyor. Oğlunun cenazesini savaş sonrasında bir buzlukta bulduğunu ve cenazenin pek çok yerinde yaralar olduğunu anlatan Davahri, oğlu için hemen her gün mezarlığa geldiğini belirtiyor.