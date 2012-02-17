Libyalılar isyanlarının yıldönümünü kutluyor

Libyalılar Albay Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık rejimini sona erdiren devrimin yıldönümünde kutlamalar yapıyor. Bir gün önceden kutlanmaya başlayan yıldönümü için, ülke çapında yerel olarak örgütlenen kutlama törenleri yapılacak.

Kutlamaların güvenliği için başkent Trablus'un bazı yerlerinde kontrol noktaları kuruldu. Bingazi'den bir kişi BBC'ye, Libya'nın geçen yıl içinde yaşadıklarının gerçekleşebileceğini hiçbir zaman hayal edemediğini söyledi. Ülkede son dönemde, rakip isyancı milis gruplarının işkence ve yargısız infazlarda bulundukları yolunda haberler yaygınlaşmaya başladı.

Milis grupların saldırılarının özellikle Kaddafi yanlısı olduğu düşünülen kişileri ve siyah Afrikalıları hedeflediği belirtiliyor.

Libya'daki yeni hükümet, milis grupları durdurmak için çaba harcamamakla suçlanıyor. Ülkenin yeni yönetiminin kontrolündeki cezaevlerinde de işkence ile ölümlerin yaşandığı belirtiliyor. Geçen yıl 17 Şubat, Kaddafi rejimine karşı başkent Trablus'tan sonra ikinci büyük kent olan Bingazi'de ilk büyük gösterinin yapıldığı gündü. Kanlı isyan süratle ülkenin başka kentlerine yayıldı ve isyancılar NATO'nun askeri müdahalesiyle birlikte Kaddafi güçlerini yendiler.

Muammer Kaddafi 20 Ekim günü Sirte'de yakalandı. Tacize de uğrayan Kaddafi, isyancılar tarafından birkaç saat içinde öldürülmüştü.

Libya devrimi sırasında ölen binlerce kişinin anısı nedeniyle ülkede resmi kutlama yapılmayacak. Ancak yerel olarak düzenlenen pek çok kutlama gösterisi yapılacak.

Ülkenin yeni yönetiminin, Kaddafi yanlılarını herhangi bir saldırı düzenlememeleri konusunda uyarmak için bildiri dağıttığı bildiriliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren Naima Misrati adlı Trabluslu bir kişi, bildiride "Öleni (Kaddafi) geri getiremeyiz, fakat sizi onun yanına gönderebiliriz" şeklinde bir mesaj yazılı olduğunu söyledi.

Libya yönetiminin yeni lideri Mustafa Abdulcelil devrimin yıldönümü nedeniyle televizyondan yaptığı konuşmada, hükümetinin "devrimi desteklesin ya da desteklemesin tüm Libyalılara kucak açtığını" söyledi. (BBC Türkçe)