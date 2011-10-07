-Libyalı yaralılar Adana'ya getirildi ADANA (A.A) - 06.10.2011 - Libya'daki çatışmalarda yaralanan 36 kişiyle 24 refakatçi, Türkiye'de tedavi edilmek üzere Adana'ya getirildi. Libya'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla getirilen yaralılar, Adana Havalimanı'na indi. Yaralı ve refakatçiler daha sonra ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Fatma Kemal Timuçin Kalp Merkezi'ne götürüldü. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hamza Müslümanoğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Libya'dan 36 yaralı ile 24 refakatçinin Adana'ya geldiğini söyledi. Müslümanoğlu, daha önce de Libya'dan 28 yaralının tedavi ettirilmek üzere kente getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Ortopedi, beyin, göğüs ve genel cerrahi ile ilgili branş hekimleri hastanemizde Libya'dan gelen yaralıları bekliyorlar. Burada ilk kontrolden geçirilecek ve hemen tedavi altına alınacaklar. Hafta başından buyana Adana'ya gelen yaralılardan 3'ü dışındakilerin tamamı taburcu edilebilir hale geldi. Hafta sonu ameliyat düşündüğümüz 3 hasta var. Onun dışındakiler taburcu edilebilir. Yoğun bakımda bulunan yaralılardan ise durumu kritik olan 2 kişi var, birisi için yarın ameliyat düşünülüyor.'' Yararılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.