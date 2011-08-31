Libyalı yaralılar İstanbul'a getirildi

T24 - Libya'da yaşanan çatışmalarda yaralananlar, Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askeri kargo uçağıyla Bingazi Havalimanı'ndan alınarak İstanbul'a getirildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, Libya'da yaşanan çatışmalarda yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkanı bulunmayan yaralılar ve refakatçileri, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen 6 sağlık personeli nezaretinde Türkiye'ye getirildi.



Bingazi Havalimanı'ndan, Genelkurmay Başkanlığına ait askeri kargo uçağıyla saat 16.15'te hareket eden yaralılar, saat 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı.



Havalimanında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce bekletilen ambulanslara sağlık görevlileri eşliğinde nakledilecek yaralılar, Kartal, Pendik, Bağcılar ve Baltalimanı eğitim ve araştırma hastanelerine sevk edilecek.





