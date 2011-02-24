Libyalı mülteci akınına AB çözüm bulacak

T24- Avrupa'nın Akdeniz'e kıyısı bulunan altı ülkesi, Kuzey Afrika'dan ülkelerine yönelebilecek mülteci akını karşısında Avrupa Birliği'nden yardım talep edecek.

Bugün Brüksel'de toplanacak AB içişleri bakanları toplantısında gündeme gelecek öneri İtalya, İspanya, Fransa, Kıbrıs, Malta ve Yunanistan'ın talebiyle ortaya çıktı.

Bu altı ülke, Kuzey Afrika'da yaşanmakta olan toplumsal hareketlilikler sonucunda Avrupa'ya yönelecek büyük bir mülteci akınından duydukları endişeyi tüm Birlik ülkelerinin ortak hareket etmesiyle aşmayı planlıyor.

Gündemde olan öneri, 2012'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde uygulanacak ortak bir mülteci sığınma sistemi.



İtalya Libya'da yaşanmakta olanların 300 bin kadar mültecinin ülkeye yönelebileceğini söylemişti.

BBC muhabiri Chris Morris ise en az bir milyon Afrika'lı göçmenin, Avrupa'ya ulaşmak umuduyla Libya'da bulunduğunu bildirdi.



Tartışmalı talepler





Ayrıca bu ülkelere gelmesi muhtemel mülteci gruplarının diğer birlik ülkelerine dağıtılması da talepler arasında olacak.

Gündemdeki bir diğer madde ise Birlik üyesi ülkelere ulaşan göçmenler için harcanacak yeni bir ortak kaynak havuzu yaratılması.

BBC muhabiri Morris, bu taleplerin Birlik içinde ciddi tartışmalar yaratabileceğini, özellikle İngiltere gibi üye ülkelerde sıcak karşılanmayacağını söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi güncel bir kararında sığınma talebinde bulunmuş mültecilerin Birlik topraklarına giriş yaptığı noktaya gönderilmesini içeren Dublin 2 düzenlemesini eleştirmişti.