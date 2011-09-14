Libyalı muhalifleri Türk özel harekâtçılar eğitti

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Türk özel harekâtçılar muhalifleri böyle eğitiyor - FOTO GALERİ

'Bizden çok memnun kaldılar'

'Amacımız; Türk bayrağının dalgalanması'

'Kaddafi güçleri bize suikast düzenleyecekti'

'Birçok ülkenin askeri vardı'



'Halk Fransızlardan, yönetim Türklerden yana'

'İş adamı görünümlü İngiliz ve Fransız generaller orada'

Zaman gazetesinin Cihan Haber Ajansı'na dayandırarak verdiği habere göre, 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Libya'da 6 aydır süren çetin mücadelenin sonuna yaklaşılıyor. Bingazi'nin muhaliflerin eline geçmesinin ardından Türkiye'de bazı emekli diplomatlar hükumetin Libya politikasını eleştirmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kaddafi yanlısı olmakla suçlayan çevreler, Fransa, ABD ve İngiltere; Libya'ya havadan ve denizden operasyon yaparken Türkiye'nin devre dışı kaldığını ileri sürmüştü.Ancak Cihan'ın elde ettiği görüntülerde durumun tam tersi olduğu anlaşılıyor. Özellikle Bingazi'de Türkiye'den gelen emekli özel harekâtçıların Ulusal Geçiş Konseyi ordusuna eğitim verdiği ortaya çıktı. Görüntülerde; Libya'ya giden bir grup emekli özel harekât polisi geçiş konseyinin ordusuna silahlı eğitimin yanı sıra güvenlik kontrol, yol emniyeti, güvenlik arama, araç arama, bina operasyonu, VIP devlet büyüğü koruma ve şahıs arama amaçlı eğitimler veriyor. Gönüllü özel harekâtçılar, faaliyetlerini iki dönem halinde gerçekleştiriyor. Kaddafi'nin hüküm sürdüğü şehirlerde yönetimi tek tek ele geçiren Libya halkına en büyük desteğin Türkiye'deki gönüllü eski özel harekâtçılardan geldiği anlaşılıyor.Libya'da halen Ulusal Geçiş Konseyi'nde Haberleşmeden Sorumlu Komutanı Mustafa El Mecbri ve Konseyin Bingazi Komutanı İbrahim El Brigti'nin Kaddafi güçlerine karşı etkili bir güç oluşturmak amacıyla emekli özel harekâtçıların verdiği eğitimlerden son derece memnun kaldığı belirtildi. El Mecbri Kabilesi'nin liderlerine bağlı gönüllü gruptakiler ile birlikte yaklaşık 3 bin muhalif askere verilen stratejik destek eğitiminde, cephede nasıl hareket edileceğinden şehir içindeki bina operasyonlarına kadar birçok savaş taktiğinin öğretildiği ifade edildi. Türk bayraklarını giydikleri üniformalarda taşıyan Libya halkının Türkiye'den gelen bu destekten memnun kalması dikkatlerden kaçmıyor. Bunu en iyi anlatan tablo ise, silahlı eğitim alan gençlerin iki ülkenin bayrakları altında kaydedilen fotoğraflarda ortaya çıkıyor.Türkiye'den giden emekli özel harekâtçılardan E. A. eğitim veren birliğin önde gelen isimlerinden. 20 yıllık tecrübesini Libya halkına aktardığını anlatan E. A., "Bizden çok memnun kaldılar. Hatta ağladılar. Bingazi komutanı var. İbrahim Bey. Ben onun zaten misafiriydim. Onun 25 bin tane adamı var. O kişileri eğittik. İçlerinden seçme gençlere eğitim verdik. Bingazi'ye, Humus'a, Abdülcelil Bey'in memleketi Beydağı'na gittik." dedi. Libya'da Kaddafi muhaliflerin kendilerini gördüğünde ilk etapta büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan E. A.'nın duyduğu ilk sözler, "İçinde Türklerin de olduğu 29 bin kişinin boşaltıldığı bir ülkede siz çıktınız bize eğitim vermek için geldiniz. Çok mutlu olduk." şeklinde olmuş.Terörle mücadele konusunda özel harekât birliklerinde uzun süre görev yapan E. A., verdikleri eğitim ile ilgili şunları anlattı: "Eğitim kapsamında şehir içindeki özel güvenlik kontrolleri için yani güvenlik aramaları ve araç aramaları için uygulamaları tarif ettik. Şahıs aramaları için de güvenlik amaçlı bu eğitimi verdik. Ayrıca herhangi bir olayda şehir içerisinde şüpheli bir paket görüldüğünde ya da bir patlama anında alınması gereken önlemleri anlattık. Bunun yanı sıra cephede nasıl hareket etmeleri gerektiğini gösterdik. Biz tabii ki içlerinden kabiliyetli olanları seçtik. Onlara da şehir içindeki bina operasyonlarıyla ilgili eğitim verdik."17 gün süren profesyonel müdahale taktiklerini iki etapta Libya halkı ile paylaştıklarını belirten E. A., tek amaçlarının; Türk bayrağının orada dalgalanması olduğunu söyledi. E.A., "Orada Türkiye ile ilgili bir şeyler yapmak istedik. Hiçbir menfaatimiz yok. Yol parası dahil bütün harcamalarımızı kendimiz karşıladık. Devletin haberi mutlaka vardır. Devleti zor durumda bırakacak bir şey yapmadık. Amacımız Türk bayrağının orada dalgalanması." ifadelerini kullandı.Yaşadıklarına ilişkin çarpıcı bilgiler de veren E.A., Libya'da bulundukları süre içinde Kaddafi güçlerinin hedefi olduklarını söyledi. Bunun için eğitimleri büyük bir gizlilik içinde verdiklerini belirten E. A., Kaddafi yanlılarının kendilerine suikast düzenleyeceklerine dair duyumlar aldıklarını ifade etti. E.A., "Bizim gittiğimiz dönem de tam savaşın ortası olduğu için orada kimseye de haber vermek istemediler. Bizim herhangi bir canımıza bir şey gelmesin diye biraz da gizli eğitim verdik. Ciddi anlamda tepki aldık. Hatta hatta bize orada suikast yapılacağını veya bizi direkt olarak vuracaklarını dair duyumlar geldi ama biz tabi ki onları göze aldık." şeklinde konuştu.Libya toprakları üzerinde birçok ülkenin askerlerinin olduğunu anlatan E.A., şu bilgileri verdi: "Biz gazeteci kimliği taktık. Fotokopi yapıp götürdük. O da biliyordu ki benim gazeteci olmadığımı. Ben de onun biliyordum gazeteci olmadığını. Herkes orada bir şekilde gelmiş eğitim yaptırmaya çalışıyor. Polonyalılar eğitim vermişler. İsveç, Norveç'ten gelenler vardı. İtalyanların orada gayrı resmi biçimde şu anda bir sürü binbaşısı var. Onlar tabi askeri normal eğitim veriyorlar. Operasyon anlamında bir eğitim genelde yoktu. Operasyon eğitimini biz verdik Libyalı kardeşlerimize."Libya'da Türkiye'ye karşı önemli bir ilgi olduğunu da belirten E. A., halk nezdinde Fransa'nın bir adım önde olmasına karşın Ulusal Geçiş Konseyi'nin Türkiye'den yana tavrını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. E.A, "Fransa orada bir adım önde gibi gözüküyor. Halk nezdinde biraz daha itibar almış. Ancak devletin, şu andaki meclis yönetimi, o geçici hükumet tamamen Türkiye tarafında. Ama mecburen hali hazırda orada şu anda Fransa'ya da, İngiltere'ye de bir pay vermek zorunda."Libyalı muhaliflerin Türkiye'ye karşı büyük beklentiler içinde olduğunun altını çizen E.A., "Fransa'nın yaptığını Türkiye'nin yapmasını istiyorlar. Verdiğimiz eğitim halk katında çok ciddi bir artı. Fakat onlara 'Fransa'ya verdiğiniz destek bizim zorumuza gitti.' dedim. O zaman şöyle dediler; 'biz Fransızlar ilk bombayı attığı için tabi ki bir tebessüm ile teşekkür etmek istedik. Yoksa onları kabullendik anlamına gelmiyor.' Hep bu örneği veriyorlar; Türkler bizim önceliğimiz, onlar bizim kardeşimiz."Libya'da iş adamı görünümlü İngiliz ve Fransız generalleri olduğunu ifade eden E. A., "İngilizler, Fransızlar oradaydı. İnanın üç, dört tane otel vardı. Oteller ağzına kadar yabancı uyruklu iş adamı, gazeteci görünümlü asker ve komutan ile doluydu." dedi.Türkiye'deki birçok müteahhit firmanın da kendilerine destek olmak istediğini belirten E. A., şu ana kadar hiçbir şirketin desteğini kabul etmediklerini söyledi. Eğitimin tamamen gönüllü bir hareket olduğunun altını çizen E. A., talep gelmesi halinde arkadaşları ile birlikte tekrar eğitime gideceklerini de sözlerine ekledi.