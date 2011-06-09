Libyalı muhaliflere Türkiye'den 100 milyon dolar destek

T24 - Türkiye’den Libyalı muhaliflere destek geldi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, muhaliflere 100 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.



Libyalı muhalifleri destekleyen Batılı ve Arap ülkelerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlediği Üçüncü Libya Temas Grubu toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada Davutoğlu, “Libya’da okul, hastane gibi doğal ihtiyaçları karşılayacak tesislerin yanında insani desteğe de büyük bir ihtiyaç var” dedi.



Öte yandan Fransa da Geçici Ulusal Konsey'e 290 milyon euro verecek.



Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Konsey'e bir hafta içinde bu parayı ulaştıracaklarını söyledi. Juppe, Fransa'daki Fransız bankalarının dondurduğu bazı hesapları serbest bırakacağını belirtti.





Kuveyt de Libya muhalefetine hemen 180 milyon dolar vereceğini bildirmişti. Libya'da muhaliflerin, maaşların ödenmesi ve gıda temini için 3 milyar dolara ihtiyaçları olduğu kaydedilmişti.





AVUSTRALYA İSYANCILARI 'TANIDI'



Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd ise ülkesinin Geçici Ulusal Konsey’i Libya halkının meşru siyasi temsilcisi olarak tanıdığını söyledi.



Abu Dabi’de gazetecilere bir açıklama yapan Rudd, “Biz hükümetleri tanımayız, devletleri tanırız” dedi. Rudd açıklamasında konseyi “Libya halkının meşru temsilcisi” olarak nitelendirirken “bu ifadeyi özellikle kullanıyoruz” dedi.



Rudd, Kaddafi'nin günlerinin sayılı olduğunu ve bu sürenin Libya liderinin beklediğinden çok önce sona erebileceğini ifade etti.





