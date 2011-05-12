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Dünya

LİBYALI MUHALİFLERE DAVET WASHINGTON (A.A)

12 Mayıs 2011 21:49

-LİBYALI MUHALİFLERE DAVET WASHINGTON (A.A) - 12.05.2011 - ABD yönetimi, Libya'daki muhaliflerin temsilcilerini Beyaz Saray'a görüşmeye davet etti. Beyaz Saray sözcüsü, Libya'da muhaliflerin kurduğu Geçici Ulusal Konsey'in heyetinin, ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Tom Donilon ve Kongre üyeleriyle görüşeceğini bildirdi. Cibril'in bu hafta içinde bir görüşme yaptığı Amerikalı Senatör John Kerry, Beyaz Saray'ın talebiyle dondurulan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin hesaplarının ve mal varlıklarının bir bölümünün, muhalif güçlerin kullanımı için serbest bırakılmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırladığını söylemişti.

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