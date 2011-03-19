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Dünya

LİBYALI MUHALİFLER OPERASYON BEKLİYOR BİNGAZİ (A.A)

19 Mart 2011 12:48

-LİBYALI MUHALİFLER OPERASYON BEKLİYOR BİNGAZİ (A.A) - 19.03.2011 - El Cezire televizyonu Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Bingazi kentine sahilden ve güneyden saldırdıklarını duyurdu. El Cezire televizyonunda daha önce verilen haberde, Bingazi'nin batısındaki banliyölere giren Kaddafi güçlerinin kentin iç kesimine ağır topçu ateşi başlattıkları bildirilmiş ancak Bingazi kentine saldırı düzenlendiği haberleri Libya hükümeti sözcüsü Musa İbrahim tarafından yalanlanmıştı. Öte yandan Bingazi'deki muhalif güçlerin sözcüsü Halid El Sayeh, basına yaptığı açıklamada, Kaddafi'ye bağlı güçlerin kentin batısından Bingazi'ye girdiklerini söyledi.  Sayeh, ''Batılı güçler nerede? Saatler içinde saldırı düzenleyebileceklerini söylemişlerdi'' diye konuştu. Bölgede bulunan Reuters haber ajansı muhabirleri, muhalif güçlerin, muhaliflerce oluşturulan Ulusal Libya Konseyi'nin üssünün bulunduğu, adalet sarayı binasına giden yollar üzerine beton barikatlar kurduklarını bildirdi.

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