-LİBYALI MUHALİFLER DEHİBA'YI ELE GEÇİRDİ BEYRUT/TUNUS (A.A) - 28.04.2011 - Libya'nın Misrata kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin yerleşim yerlerine düzenlediği bombardımanda, en az 9 sivilin öldüğü bildirildi. Libyalı muhaliflerin sözcülerinden Abdülbasit Ebu Mzereyk, Reuters Ajansına telefonla yaptığı açıklamada, "Kaddafi güçlerinin, Misrata'da yerleşim bölgelerini bombaladığını, saldırıda 9 sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını" söyledi. Tunus-Libya sınırındaki Dehiba'da Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında çıkan şiddetli çatışmalar sonucunda, muhaliflerin Dehiba'yı ele geçirdiği ifade edildi. Güvenilir kaynaklar, yaklaşık 4 saat önce Kaddafi güçlerinin elinde bulunan Dehiba'nın yeniden muhaliflerin eline geçtiğini belirtti, çatışmalarda Kaddafi'ye bağlı güçlerden 8 kişinin öldüğünü kaydetti. Birçok ambulansın yaralıları almak üzere Tunus'tan Libya'ya geçtiği kaydedildi.