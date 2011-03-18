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LİBYALI MUHALİFLER: "ATEŞKESİN ÖNEMİ YOK" BİNGAZİ (A.A)

18 Mart 2011 18:54

-LİBYALI MUHALİFLER: "ATEŞKESİN ÖNEMİ YOK" BİNGAZİ (A.A) - 18.03.2011 - Libyalı muhalifler, Libya'nın derhal ateşkes ilan ederek, her türlü askeri operasyonu durdurma kararının "kendileri için önemi olmadığını" bildirdi. Muhaliflerin komutanı Halife Heftir, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, rejim tarafından açıklanan ateşkes kararının muhalefet açısından "bir önemi olmadığını" belirterek, bu kararın Kaddafi'nin "blöfü" olduğunu söyledi. "Kaddafi'nin hiçbir zaman gerçeği söylemediğini, dünyanın Kaddafi'nin bir yalancı olduğunu bildiğini" söyleyen Heftir, "Kaddafi'nin silahlarını bırakmasını ve Libyalılara teslim olması gerektiğini" kaydetti. Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa, derhal ateşkes ilan ederek, her türlü askeri operasyonu durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Kusa, kararın, BM'nin Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etmesinin ardından sivilleri korumak amacıyla alındığını belirterek, sivillerin korunmasına büyük önem verdiklerini söylemişti. Libya ayrıca ülkedeki tüm yabancıları ve yabancı yatırımlarını koruyacağını kaydetmişti. Öte yandan Bulgaristan ve Macaristan Libya'ya askeri bir müdahaleye katılmayacaklarını ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bu yöndeki kararını desteklediklerini bildirdi.

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