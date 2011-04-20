-LİBYA'DA YENİ ANAYASA HAZIRLIĞI KAHİRE (A.A) - 20.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, yeni anayasa taslağı hazırlandığını söyledi. El Arabiye televizyonunun haberine göre, Libya televizyonuna konuşan Seyfülislam Kaddafi, Bingazi merkezli muhaliflerin oluşturduğu milli konseyi, "iktidar hırsı ve petrol zenginliğinin harekete geçirdiğini" iddia etti. Oğul Kaddafi, Libya'da geri dönüş olmayacağını belirterek "ilk cemahiriye (halk cumhuriyeti) döneminin sona erdiğini ve yeni bir anayasa taslağı hazırlandığını" söyledi. Seyfülislam Kaddafi, ülkedeki durumun Libya sistemi lehine değiştiğini, savaşı babası Muammer Kaddafi'nin kazanacağını iddia etti. -LİBYA TELEVİZYONU: NATO SİVİL VE ASKERİ HEDEFLERİ VURDU- Libya devlet televizyonu, NATO kuvvetlerinin başkent Trablus'un güneybatısında, "sivil ve askeri hedefleri" vurduğunu bildirdi. El Cemahiriye televizyonu, saldırının Bir el Haman bölgesinde yapıldığını duyurdu ancak ayrıntı vermedi. El Cezire televizyonu da NATO güçlerinin doğudaki Ecdebiye kenti yakınında Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikleri vurduğunu bildirdi. Merkezi Katar'da bulunan televizyon da ayrıntı vermedi. -"WASHINGTON MUHALİFLERE 25 MİLYON DOLARLIK YARDIM YAPACAK"- ABD yönetiminin Libya'daki muhaliflere 25 milyon dolarlık yardım yapmaya karar verdiği bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, dün Kongre'ye plan konusunda bilgi verildiğini, paranın muhaliflerin elindeki bölgelerdeki sivilleri korumak için araç alımı, tıbbi yardım ve iletişim alanlarında kullanılacağını söylediler. İngiltere, Fransa ve İtalya da muhaliflere yardım için askeri danışmanlar göndereceklerini açıklamışlardı.