-LİBYA'DAN TAHLİYELER TAM GAZ MUĞLA (A.A) - 26.02.2011 - Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla gönderilen 8 askeri ulaştırma uçağından son 2'si 268 yolcusuyla Dalaman Havalimanına indi. Yolcuları Muğla Valisi Fatih Şahin, Dalaman Kaymakamı Ahmet Deniz, Hava Meydan Garnizon Komutanı Albay Ziya Özkütük, Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz ve protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı. Yetkililer, saat 12.00 itibariyle Trablus'tan 8 askeri ulaştırma uçağı ile 916 yolcunun Dalaman Havalimanına getirildiğini bildirdi. Gelenler arasında sağlık problemi yaşayanlar 112 görevlilerince seyyar hastaneye alınırken, gelenlere Kızılay tarafından kumanya, çorba ve çay servisi yapıldı. -YOLCULAR- Libya'da 3 yıldır inşaat işçiliği yapan Salih Kepkanlı, Dalaman Havalimanına iner inmez ilk olarak ailesini telefonla aradı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kendisini bekleyen ailesiyle telefonda görüşen Kepkanlı , ''Şu an Dalaman'dayım, sağlık durumum iyi, bir an evvel sizlere kavuşmayı bekliyorum'' dedi. Salih Kepkanlı, ''Burada bizleri çok iyi karşıladılar. Sağolsun Dışişleri Bakanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız devreye girerek bizlere sahip çıktı. Herkese teşekkür ediyorum.'' diye konuştu. Yılmaz Karabıyık ise 3 gündür havaalanında beklediğini ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını anlatarak, ''Çevre yerleşim yerlerinde bir sıkıntı olup olmadığını bilmiyorum. Ancak Türkiye'ye dönmek için bekleyen çok sayıda insan var'' diye konuştu. Dalaman Kaymakamı Ahmet Deniz, vatandaşların işlemleri ve gideceği yerlere rahat ulaşabilmeleri için tüm görevlilerin özveriyle çalıştıklarını söyledi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 4 uçak Trablus'tan yolcularla birlikte havalanmak için hazır beklerken, 4 uçak da Dalaman'daki yakıt ikmallerinin ardından tekrar Libya’ya hareket edecek. -21 RUANDA VATANDAŞINI İSTANBUL'A GETİRTTİ- Dışişleri Bakanlığı, Libya'da mahsur kalan ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan 21 Ruanda vatandaşını İstanbul'a getirtti. THY'ye ait uçakla Trablus'tan İstanbul'a gelen 21 Ruanda vatandaşını, Atatürk Havalimanı'nda Ruanda'nın İstanbul Fahri Konsolosu İnanç Çiftçi karşıladı. Çiftçi, Türk Dışişleri Bakanlığının gayretleri ve Trablus'taki Başkonsolosluğunun çalışmaları ile Libya'dan 21 Ruanda vatandaşının getirildiğini söyledi. Ruanda'nın geçmişte ciddi bir katliam yaşadığını ifade eden Çiftçi, ''Getirilen bu arkadaşlar da o katliamda olanların çocukları ve çok ciddi bir korku içerisindeydiler. Libya'daki savaş ortamı onları eski günlerine döndürdüğü için çok üzgündüler ve çok tedirgindiler'' dedi. Ruanda Dışişleri Bakanının vatandaşlarının tahliyesi konusunda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden İnanç, getirilen 21 kişinin bir süre dinlendirildikten sonra ülkelerine gönderileceğini söyledi. İstanbul'a gelen ve Libya'da öğretmenlik yapan Ruanda vatandaşı Samuel Muhayımana da evlerine dönmek üzere İstanbul'a geldiklerini belirterek, ''Gerçekten çok korktuk. Ateş altındaydık. Yanan yerler gördük. Bu yüzden Türkiye'ye gelmeye karar verdik'' diye konuştu. -TAHLİYE FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI- Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde Libya'daki vatandaşların tahliyesine ilişkin fotoğraflar yayımlandı. Fotoğraflarda, vatandaşların Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait gemi ve uçaklarla nasıl taşındıkları görülüyor. -SINIR KAPISINA GELECEKLER- Libya'daki Çukurova Grubu şantiyelerinde çalışan 450 kişilik Türk grubunun, bugün Ras Cedir sınır kapısından geçiş yapmaları bekleniyor. Daha önce sınırdan çevrilen işçiler, bugün yaklaşık 100'er kişilik gruplar halinde Tunus-Libya sınırındaki Ras Cedir sınır kapısına yönlendirilecek. Edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı, bazı belgeleri eksik olan işçilerin çıkışına izin verilmesi için Libya makamları nezdinde bir kez daha girişimde bulundu. Girişimlerin sonuç vermesi ve sınıra gelecek ilk grubun Libya'dan çıkışına izin verilmesi durumunda diğer gruplar da harekete geçecek. Çukurova Grubunun farklı şantiyelerinde çalışan yaklaşık bin 200 Türk vatandaşının, şirketin imkanlarıyla Tunus'a getirilmeleri daha sonra da Dışişleri Bakanlığı tarafından daha önceki gruplar gibi Cerbe adasına inecek olan THY uçaklarıyla Türkiye'ye nakledilmeleri planlanıyor.