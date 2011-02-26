Libya'dan şu ana kadar 8 bin 360 kişi getirildi

T24 -



Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Libya'dan yapılan tahliyelere ilişkin açıklamasına yer verildi.





Açıklamada, Libya'da güvenliği olumsuz etkileyen son gelişmeler çerçevesinde kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu ülkede yaşayan vatandaşların kara, deniz ve hava yolu ile tahliye edilmesi amacıyla Başkanlık tarafından yürütülen koordinasyon çalışmalarının kesintisiz olarak devam ettiği ifade edildi.





Bugün THY'ye ait bir tarifeli, 3 özel tahliye ve 8 askeri uçak olmak üzere toplam 12 uçağın Libya'ya gönderilmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı'na ait 1500 kişi kapasiteli İskenderun Gemisi'nin Bingazi Limanındaki vatandaşları alarak, bugün öğle saatlerinde Marmaris'e hareket etmesinin beklendiği duyuruldu.





23 Şubat 2011 tarihinde saat 00.25'de hareket eden özel sektöre ait 1000 kişi kapasiteli ''Samsun'' isimli feribotun 3 emniyet mensubu, 3 kişilik sağlık ekibi ve Kızılay tarafından hazırlanan 2 bin 500 kişilik kumanyayla halen seyir halinde olduğu ifade edildi.





Bin kişi yolcu kapasiteli ''Ankara'' isimli feribotun ise 4 emniyet mensubu, 5 kişilik sağlık ekibi ve Kızılay tarafından yolcular için hazırlanan 5 bin kişilik kumanya ile Libya Kızılayı için hazırlanan 750 gıda kolisi ve hijyenik setlerden oluşan yaklaşık 15 ton ağırlığında insani yardım malzemesini alarak, dün saat 00.25'de Libya'ya hareket ettiği anımsatıldı.





Bingazi'ye gönderilen 2 feribotun, 59'u yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 3 bin 28 yolcuyu alarak Marmaris'e getirdiği hatırlatılan açıklamada, 23 Şubatta gece saatlerinde Marmaris Limanı'na gelen vatandaşların Kabul Merkezinde karşılanarak, memleketlerine transferleri sürecinde dinlenmelerinin sağlanması, sağlık hizmeti, yemek ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kızılay tarafından 14 genel maksat çadırı, bin battaniye, 350 rulo yatak, 150 sünger yatak, 5 seyyar ikram aracı, 500 mat, seyyar mutfak ve mobil ekmek fırınının bölgeye gönderildiği ve yurda dönen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.







Bu Kabul Merkezinin hizmet alanları korunarak, bundan sonra da tahliye edilecek vatandaşlar için hizmet verilmeye devam edileceği dile getirilen açıklamada, Marmaris'e inen yolcuların Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından sağlanan 55 otobüsün yanı sıra kendi şirketleri ve yakınları tarafından alınmak suretiyle gidecekleri şehirlere gönderildikleri anlatıldı.





4 askeri uçak ile Dalaman Havaalanı'na getirilen 461 vatandaşın, 11 otobüs ile gidecekleri şehirlere gönderildikleri bildirilen açıklamada, bölgeye Kızılay tarafından 32 ton ağırlığında 15 bin 500 kişilik kumanya, 4 bin 500 battaniye ve 1400 uyku tulumu gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar 14 emniyet mensubu ve 3'er kişilik 2 sağlık ekibinin gemilerde, Dışişleri Bakanlığından 7, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 10 personelin Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğine destek vermek için görevlendirildiği, ilave olarak Dışişleri Bakanlığı mensubu 2 personelin Mısır, 1 personelin de Tunus'ta görevlendirildiği duyuruldu.







250 Türk'ün çıkışı engellendi





Libya'daki olaylardan kaçarak Tunus'a geçmeye çalışan yaklaşık 250 Türk vatandaşının, Libya'dan çıkış yapmalarına izin verilmediği bildirildi.





Edinilen bilgiye göre, Libya'da çalıştıkları şantiyelerden karayoluyla Ras El Cidr sınır kapısına dün akşam saatlerinde ulaşan grubun çıkış yapmalarına izin verilmedi.





Libya güvenlik güçlerinin, pasaportları yanlarında olan grubu önce pasaport kontrol noktasına aldığı, ancak daha sonra nedensiz bir şekilde geri dönmelerini istediği kaydedildi.





Türk grubunun sınırda beklemesine de izin verilmediği ve gruptakilerin geldikleri araçlara bindirilerek şantiyelerine gönderildiği öğrenildi.





Yetkililer, sınırdan geçişlerin Libya tarafından engellenmesi halinde tahliye için başka seçenek bulunması için değerlendirmelerde bulunuyor.





Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Akın Algan da incelemelerde bulunmak üzere bugün Ras El Cidr kapısına gidecek.



