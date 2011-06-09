-LİBYA'DAN NATO'YA SUÇLAMA CENEVRE (A.A) - 09.06.2011 - Libya, sivillere karşı şiddete başvurulduğunu yalanladı ve NATO'yu insan hakları ihlali ile suçladı. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Konseyi (ECOSOC) nezdindeki Libya Temsilcisi Mustafa Şaban, BM İnsan Hakları Konseyi'nde, "Libya'daki gerginlik ve duruma rağmen, ülkem temel özgürlüklere saygı göstermeye kararlı. Yaygın olarak şiddet kullanıldığını ve insan haklarına saygı gösterilmediğini yalanlıyoruz" dedi. BM uzmanlarından oluşan kurulun raporunda belirtildiği gibi sivillere yönelik sistematik saldırıların ve keyfi tutuklamaların olduğunu yalanladıklarını belirten Şaban, uluslararası medyanın durumu yanlış yansıtan hatalı haberler verdiğini, bu nedenle Libyalı yetkililere öfkenin arttığını savundu. Libya'da 15 Şubat'taki gösterilerin birkaç saat sürdüğünü kaydeden Şaban, bu protesto gösterilerinin daha sonra "terör örgütlerinin" kontrolüne geçerek "silahlı ayaklanmaya" dönüştürüldüğünü öne sürdü. NATO'nun insan haklarını ihlal ettiğine ilişkin resmi şikayette bulunulduğunu söyleyen Şaban, bu ihlallerle ilgili soruşturma istediklerini belirtti. Libya'daki olayları incelemesi için şubat ayında BM tarafından görevlendirilen üç uzman tarafından hazırlanan 92 sayfalık raporda, hükümet kaynakları, muhalifler ve sivil toplum kuruluşlarından derlenen bilgilere göre, şubat ayından bu yana Libya'daki çatışmalarda 10 ila 15 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. ABD'deki DePaul Üniversitesi'nden hukuk profesörü Mısırlı Şerif Bessiyuni'nin başkanlığında Ürdünlü Esma Kader ve Kanadalı Philippe Kirsch'ten oluşan kurulun hazırladığı raporda, NATO'nun Libya'daki hava saldırılarında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddiaları da incelenmişti. Uzmanlar, Trablus hükümetinin NATO'nun hava saldırılarında 500 sivilin öldüğü iddialarını doğrulamanın mümkün olmadığını belirterek, sivillerin yaşadığı bölgelerin NATO güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı ya da ittifakın sivillere gelişi güzel saldırı düzenlediğine dair kanıt bulunmadığı kaydedilmişti. -NATO'DAN TRABLUS'A YENİ SALDIRI- NATO savaş uçaklarının, Libya'nın başkenti Trablus'a yeni saldırılar düzenlediği bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, hava saldırısında kenti sarsan 7 patlama sesi duyulduğunu söyledi. NATO önceki gün, muhaliflere destek için iki aydır Trablus'a başlattığı hava saldırılarının en büyüğünü düzenlemişti. -"KENDİ HALKINA SALDIRILARI" DURDURMASI ÇAĞRISI- BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, Suriye'ye "kendi halkına saldırıları" durdurması çağrısında bulundu. Suriye'de Mart ayında protesto gösterilerinin başlamasından bu yana 1100'den fazla kişinin öldürüldüğü ve 10 bine yakın kişinin gözaltına alındığına ilişkin haberler aldıklarını kaydeden Pillay, Şam yönetimine, silahlı çeteler tarafından 120 polisin öldürüldüğü dahil, bütün iddiaların soruşturulması için komiserliğinin gerçekleri araştırma komisyonunun ülkeye girişine izin verilmesi talebinde de bulundu. Pillay, herhangi bir hükümetin tanklar, toplar ve keskin nişancılar kullanarak halkını boyun eğmeye zorlama girişiminin çok üzücü olduğunu ifade ederek, Şam'a "kendi halkının en temel insan haklarına yönelik saldırıları durdurması" çağrısında bulunduğunu belirtti. Yerel güvenlik güçlerinin işkence ve 13 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü haberlerine de işaret eden Pillay, Suriye'den kaçan mültecilere sınırlarını açık tutması için Türkiye ile diğer komşu ülkelere de çağrıda bulundu. -İTALYA'DAN LİBYALI MUHALİFLERE YARDIM- İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülkesinin Libyalı muhaliflere yaklaşık 400 milyon avro para ve yakıt yardımında bulunacağını söyledi. Libya Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gelen Frattini, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, muhaliflere Libya'nın dondurulan mal varlıklarından 400 milyon avro kadar para ve yakıt yardımı yapacaklarını ifade etti. -LİBYALI MUHALİFLERE İLK YABANCI DEVLET BAŞKANI ZİYARETİ- Senegal Devlet Başkanı Abdullah Vade, Libyalı muhalif yetkililerle görüşmek üzere Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Bingazi'deki genel merkezine geldi. Basın mensupları, Libya'da halk isyanının başladığı Şubat ortasından bu yana muhaliflerin "başkenti" Bingazi'ye gelen ilk devlet başkanı olan Vade'nin bu ziyaretinin Libyalı muhalifler için bir diplomatik zafer ve Muammer Kaddafi için ise ağır darbe olduğu yorumunun yapıldığını ilettiler. Fransa, İtalya, İngiltere, Katar, Gambiya, Ürdün, Malta ve İspanya gibi Senegal de Mayıs sonunda UGK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. Öte yandan, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Abu Dabi'deki Libya Temas Grubu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada, Albay Muammer Kaddafi iktidarının "sonunun geldiğini" söyledi. -LİBYALI MUHALİFLER PETROL ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK- Libyalı muhaliflerin petrol ve maliyeden sorumlu temsilcisi Ali Tarhuni, yakında günde 100 bin varil petrol üretimine başlayacaklarını söyledi. Tarhuni, bu açıklamasını, Abu Dabi'deki Libya Temas Grubu toplantısı başlamadan önce gazetecilere yaptı. Bugün toplantıda Libya Ulusal Konseyi'ne yardım etmek üzere bir finans mekanizması kurulmasını umduklarını söyleyen Tarhuni, ''Aksi halde tam bir başarısızlık olacak'' diye konuştu.