-LİBYA'DAN KAÇAN AFRİKALI 400 MÜLTECİ KAYIP ROMA (A.A) - 04.04.2011 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Libya'dan iki tekneyle kaçtığı haber verilen 400'ü aşkın Afrikalı mültecinin kayıp olduğunu bildirdi. BMMYK sözcüsü Andrej Mahecic, Libya'dan son 10-14 gün içinde iki teknenin ayrıldığı yönünde doğrulayamadıkları bilgiler aldıklarını, ancak bu teknelerdeki yolcuların nerede olduğu ya da akıbetleri hakkında başka haber bulunmadığını açıkladı. Maheciç, gelen bilgilere göre, teknelerdekilerin, çoğunluğu Eritre, Somali ve Etiyopya'dan olmak üzere çeşitli milliyetlerden olduğunu söyledi. Teknelerden birinin Libya'dan 22 Mart'ta 335 kişiyle ayrıldığı haberleri verildi, İtalyan basın yayın organları, diğer teknedeki 68 kişinin yolculuk sırasında öldüğünün sanıldığını duyurdu. Libya'nın başkenti Trablus'taki Vatikan yetkilisi Piskopos Giovanni Innocenzo Martinelli de kent kıyısında bulunan 2'si kadın, 10 kişinin cesetlerinin, Trablus morgunda olduğunu bildirdi. Martinelli, Trablus'un yaklaşık 40 kilometre uzağındaki Garabullu kıyılarına vuran "çok sayıda ceset" olduğu yönünde haberler bulunduğunu belirtti.