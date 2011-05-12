Libya’dan kaçan 600 kişi Akdeniz’de boğuldu!

T24 - Libya’da en yoğun çatışmaların yaşandığı Misrata’dan hareket eden bir gemi Libya açıklarında battı.



Libya’da en yoğun çatışmaların yaşandığı Misrata’dan hareket eden bir gemi Libya açıklarında battı. 600 kişi öldü. Libya kıta sahanlığını kontrol eden NATO “Suç bizde değil Kaddafi’de” diyor. Geçen hafta da mülteci gemisindeki 61 kişi boğulmuştu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Bir yanda Kaddafi’nin yağdırdığı bombalar, diğer yanda ise işsizlik ve açlık... 6.5 milyon nüfuslu Libya’da çatışmaların başladığı günden bu yana kaçanların sayısı 750 bine ulaştı. Ancak kaçamayanların dramı daha büyük. Daha geçtiğimiz hafta Libya’dan İtalya’da iş ve aş bulmak umuduyla hareket eden gemideki yüze yakın mülteci, motor arızası sonucu 16 gün boyunca açık denizde aç susuz beklemiş, NATO’nun yardım etmeyi reddetmesi nedeniyle 61’i hayatını kaybetmişti. Dün bundan çok daha dramatik bir gelişme oldu.





Kıyıdan izlediler



Birleşmiş Milletler, isyancıların Kaddafi güçleriyle en kanlı çatışmaları yürüttüğü Misrata’dan kaçan 600 mültecinin doluştukları gemi başkent Trablus açıklarındayken batması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Trablus limanına yakın yerlerde yaşayan Libyalılar, mültecileri taşıyan geminin açık denizde parçalanışını saniye saniye izledi. Denize düşen insanları kurtarmak için harekete geçtiklerinde ise artık çok geçti. BM açıklamasında, son 1 hafta içinde Libya’dan hareket eden 3 gemide 800 kişinin öldüğü belirtildi. Libya hükümeti sahil güvenlik güçlerinin NATO güçlerince hemen hemen her gün bombalandığı ve bu nedenle bu tür gemilerin limanlardan ayrılmalarına karşı görevlerini yerine getiremediklerini belirtirken NATO ise sorumluluk kabul etmedi. NATO Sözcüsü Carmen Romero, “şiddet rejiminin doğrudan sonucu olduğunu” ifade etti. Bu tür haberlerin Kaddafi rejiminin hiçbir meşruiyeti kalmadığını bir kez daha gösterdiğini anlatan Romero, Akdeniz’de yaşanan trajediden Kaddafi’yi sorumlu tuttu. Sözcü Romero, “Uluslararası deniz hukukuna göre bu bir görevdir ve kaptanlarımızın aksini yapacağını iddia etmek adaletsizlik ve saygısızlıktır. Örneğin 26 Mart’ta NATO gemileri, 500’dan fazla insan taşıyan iki göçmen gemisinin zor durumda olduğu bilgisini edinince, helikopter göndererek 2 kadın ve yeni doğmuş bir bebeği tıbbi yardım için almış ve İtalyan makamları gemilere yardım götürmüştür” şeklinde konuştu. NATO’nun Libya misyonu baş operasyonlar komutanı Tuğgeneral Claudio Gabellini de Akdeniz’de göçmenlerin ölüme terk edilmesinde “NATO gemilerini sorumluluğu olduğu yönünde hiçbir kanıt bulunmadığını” açıkladı.