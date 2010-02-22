Libya'dan İsviçre'ye ültimatom

Libyalı yetkililer, hapse mahkum edilen bir İsviçreliyi bugün öğlene kadar Libya'da adli makamlara teslim etmesi için İsviçre Büyükelçiliğine ültimatom verdi.



Katar'dan yayın yapan El Cezire televizyonundaki habere göre, yetkililer, ''Büyükelçiliğin İsviçreliyi teslim etmek için (Trablus saatiyle) öğlene kadar vakti var, aksi halde önlem alınacaktır'' açıklamasında bulundu.



İsviçre vatandaşı Max Göldi, yasal olmayan yollarla Libya'da kaldığı ve burada yasa dışı ekonomik faaliyetler sürdürdüğü için 4 ay hapse mahkum edilmiş, ardından ülkesinin Büyükelçiliğine sığınmıştı.