-LİBYA'DAN GETİRİLEN YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ İZMİR (A.A) - 08.04.2011 - Libya'dan Ankara Feribotu ile getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan, başından yaralı halde tedavi gören bir Libyalının bu sabah hayatını kaybettiğini belirtti. Özkan, ''Kafasından yara almış bir hastaydı. Libya'da iken bir operasyon geçirmiş. Burada da tedavisine devam edildi. Durumu ağırdı, kurtarılamadı''dedi. Hayatını kaybeden Libyalı'nın, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar arasında yer alan 22 yaşındaki Abdüllatif Süleyman olduğu bildirildi.