-LİBYA'DAN GETİRİLEN TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ MUĞLA (A.A) - 02.03.2011 - Libya'nın başkenti Trablus ve Sirte şehrinde yaşayan 145 Türk vatandaşı daha C-130 tipi askeri uçakla Dalaman Havalimanı'na getirildi. Dalaman'a getirilen Türk vatandaşlarından Tayfun Besler, uçaktan indikten sonra sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu sabah itibariyle uçaktan iner inmez 112 acil yardım görevlilerince Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayfun Besler (54), doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Besler'in Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki ailesine bilgi verildiği öğrenildi. -İHH EKİPLERİ LİBYA-TUNUS SINIRINDA- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Libya-Tunus sınırındaki Resul Cedil Sınır Kapısı'nda acil yardım çalışmaları başlatırken, Libya'daki 46 Türk'ün Tunus'a geçmesini sağladı. İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Libya-Tunus sınırındaki Resul Cedil Sınır Kapısı'nda acil yardım çalışmalarını organize eden İHH ekiplerinin, sınırdan geçenlere yiyecek ve içecek yardımı yaptığı vurgulandı. İHH ekiplerinin 46 Türk'ün, Libya'dan Mısır'a geçmesini sağladığı bildirilen açıklamada, bu kişilerin Türk Büyükelçiliğinin belirlediği otellere yerleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''İnsanlar, canlarını kurtarabilmek için Tunus sınırına akın ediyor. Burada 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Özellikle Mısır vatandaşları sınıra yığılmış durumda. Sınırı geçen insanlara gıda, giyecek ve sağlık yardımı yapıyoruz. Libya'da ilaç stoklarının tükenmeye başlaması üzerine İHH ekipleri, Mısır'dan ihtiyaç duyulan ilaç kalemlerini temin edip Libya'daki hastanelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetimhanelerdeki 50 çocuğa elbise, teneke evlerde yaşayan 79 aileye de nakit yardımı yapıldı.'' Açıklamada, ayrıca aralarında Vietnamlı ve Bangladeşliler'in de bulunduğu 500 kişinin Libya sınırından Tunus'a geçmesini sağladığı belirtildi.