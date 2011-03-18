-LİBYA'DAN BM KARARINA TEPKİ TRABLUS (A.A) - 18.03.2011 - Libya rejimi, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da sivilleri koruma amacıyla kabul ettiği karar tasarısını eleştirdi, bu karar tasarısının, Libya'nın "ulusal birliğini hedef aldığını" ve "Libyalıları birbirlerini öldürmeye teşvik eden" bir tasarı olduğunu savundu. Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaym, AFP'ye yaptığı açıklamada, karar tasarısının uluslararası toplumun "saldırgan tutumunu ifade ettiğini" ve "Libya'nın ulusal birliğini ve istikrarını hedef aldığını" söyledi. Kaym, komplo olarak nitelediği karar tasarısının, "Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin Libya'yı bölmeyi amaçlayan bir isteği yansıttığını" iddia etti. -''ATEŞKESE HAZIRIZ'' Kaym, Trablus'ta düzenlediği bir basın toplantısında, "Ateşkese hazırız ama ateşkesi uygulamaya koymak için belirli bir muhatapla görüşmek istiyoruz" dedi. Libyalı yetkililerin BM'nin Libya temsilcisi Ürdünlü Abdül İlah Katip ile görüştüğünü ifade eden Kaym, "Kendisine ateşkesin uygulanması konusunda meşru sorular yöneltik" diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren, Libya'da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan ve rejime yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını ve genişletilmesini, hatta gerekirse Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askeri birliklere karşı güç kullanılmasını öngören karar tasarısını kabul etti. -CNN: KADDAFİ TAKTİK DEĞİSTİRDİ- Libya'nın başkenti Trablus'ta görevli CNN muhabiri Nic Robertson, yaptığı açıklamada, "Kaddafi'nin oğullarından Seyfülislam telefon etti, Kaddafi rejiminin Bingazi ile ilgili taktik değiştirdiğini ve Kaddafi'ye bağlı birliklerin Bingazi'ye saldırmayıp kentin etrafında mevzileneceğini bildirdi" dedi. Robertson açıklamasında, "Seyfülislam taktik değişikliğinin nedeninin 'insani' olduğunu belirtti, amacın Kaddafi birliklerinin kentte sıkışmış olan ve olup bitecek olanlardan korkan insanların şehirden tahliyesine yardım etmek olduğunu söyledi" diye konuştu.