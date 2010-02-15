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Ekonomi

Libya'dan AB'ye vize engeli

Libya'nın İngiltere dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına vize vermeyi durdurma kararı aldığı bildirildi.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Libya'nın İngiltere dışındaki Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarına vize vermeyi durdurma kararı aldığı bildirildi.

Trablus'taki bir havaalanı yetkilisi, kararı doğrulayarak, "Böyle bir karar alındı. İngiltere hariç, Avrupalılara vize yok" dedi.

Libya'nın Oya Cemahiriye gazetesi ve Londra'dan yayım yapan El Kudüs El Arabi gazetesinde yer alan haberlerde, İsviçre'nin Libyalı hükümet yetkilileri ve diplomatlara ülkesine girişi yasaklaması üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Haberlere göre, Libyalı bir yetkili, İsviçre'nin Libya karşısında almış olduğu sert kararlarda bir yumuşamaya gitmemesi halinde Libya'nın misliyle karşılık vereceğini kaydederek, "İsviçre'nin Libyalılara yasaklar getirmesi veya tutuklaması, İsviçre'nin zararınadır" dedi. Yetkili, söz konusu tutuklama ve yasaklama olayları nedeniyle İsviçre'nin çok zarar gördüğünü savundu.

Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi ve eşi, Temmuz 2008'de Cenevre'deki lüks bir otelde iki çalışanı dövmek suçundan gözaltına alınmış, birkaç gün içinde kefaletle serbest bırakılmıştı.

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