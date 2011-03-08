-LİBYA'DAN 23 BİNİ AŞKIN TAHLİYE ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Libya'dan Türkiye'ye getirilenlerin sayısı 23 bin 127 kişiye ulaştı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'dan 18 tarifeli, 25 özel tahliye ve 27 askeri olmak üzere toplam 70 uçak, 6 gemi, 1 firkateyn ve özel şirketler tarafından getirilenlerle beraber toplam 23 bin 127 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Getirilen yolcuların 4 bin 178'inin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Marmaris ve Dalaman'da kurulan kabul merkezlerinde karşılanan vatandaşlardan ihtiyaç duyanların konaklamalarının sağlandığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin gidecekleri şehirlere otobüslerle gönderildikleri belirtildi. Açıklamada, dün bin 135 Mısır vatandaşının Samsun Gemisi ile Libya'dan Mısır'ın İskenderiye Limanı'na tahliyesinin sağlandığı da kaydedildi. Libya'da güvenliği olumsuz etkileyen son gelişmeler çerçevesinde kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle, Libya halkına insani yardım malzemesi gönderilmesi çalışmalarına da başlandığı bildirilen açıklamada, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından ortaklaşa düzenlenen bir operasyonla; ilaç, tıbbi malzeme, çadır, battaniye, gıda, mobil fırın ve mobil mutfak aracından oluşan 708 ton ağırlığında yaklaşık 3 milyon yüz bin ABD Doları tutarında insani yardım malzemesinin yarın bir gemiyle Mersin'den Libya-Bingazi'ye gönderilmesinin planlandığı bildirildi.