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Yaşam

LİBYA'DAN 168 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A)

01 Nisan 2011 12:23

-LİBYA'DAN 168 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'DE İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Libya'daki çatışma ve güvensizlik ortamından kaçarak Tunus'a geçen ve çoğunluğu Türklerden oluşan 168 kişi, THY'nin özel uçağıyla Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin yürüttüğü tahliye operasyonu çerçevesinde THY'nın TK 3998 sefer sayılı özel uçağıyla 159 yetişkin ve 9 çocuk Atatürk Havalimanına getirildi.  Yolculardan inşaat işçisi Mustafa Tetik, ''Trablus'un merkezinde çalışıyorum. Olaylar bize yansımadı ancak Libya'da bir savaş ortamı var. İlk başlarda ortamın düzelmesini bekledik ancak gittikçe gergin hale geldi. Bunun bize de yansıyabileceğini düşündük ve dönmek istedik. Sağolsun büyükelçiliğimiz sayesinde de ülkemize döndük'' dedi.  İnşaat işçisi Şeref Yaşar da Libya'nın Trablus kentinde bulunduğunu ve hiçbir sıkıntılarının olmadığını belirterek, ''Türkiye'ye dönmeyecektik ama şirketimizin kararıyla döndük'' diye konuştu. Yolcuların, en kısa sürede gitmek istedikleri yerlere gönderilecekleri belirtildi. 

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