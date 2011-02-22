'Libya'daki Türkler olaylara karışmamıştır'

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Libya'yı İtalyanlar ya da Türklere bırakmayacağız" diyen Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'a "Libya'daki Türkler siyasi olaylara karışmamıştır" sözleriyle yanıt verdi. Gül, çatışmaların gün geçtikçe yayıldığı Libya'da yöneticilerin "halkın arzularına kulak vermeleri" gerektiğini söyledi.

Libya makamları, İsrail’e çalıştığını iddia ettiği organizasyonun üyelerini yakaladığını ve bu kişilerin arasında Türklerin de bulunduğunu öne sürdü. Libya resmi haber ajansının duyurusunun ardından Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Libya hükümetine, “Madem suçluyorsunuz, kim bu Türkler” diye sordu. Libya’da çalışan, evleri ve iş yerleri yağmalanan Türkler, çatışmaların yoğunlaştığı Bingazi, Derne ve Jalo’da tahliye edilmeyi bekliyor.

Bu arada Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam kendilerinin ve Libya ordusunun mücadeleyi yürüten Kaddafi'nin arkasında olduğunu kaydederken, "Libya'yı İtalyanlar ya da Türklere bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Libya'daki siyasi karmaşayı bölgedeki tüm ülkeler gibi yakından ve kaygıyla takip ettiklerini söyledi. Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin isyandan Türkleri de sorumlu tutmasına yönelik açıklamalarına da yanıt verdi: "Ülkedeki Türkler siyasi olaylara karışmamıştır."

Can kaybının olmasının üzücü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, Libya Liderine de çağrıda bulundu:



"Tüm yöneticiler halkların arzularına kulak vermelidir. Libya'da çok sayıda Türk var. Kardeş ülke. Türk firmaları çok büyük yatırımlar yapıyor. Oradaki vatandaşlarımızın en güvenli şekilde tahliyesi için çalışma yapılıyor."

Türkiye, Mısır'daki isyana kısa sürede refleks göstererek Mübarek'e 'Halkına kulak ver' çağrısında bulunmuştu. Ancak Libya'daki olaylara günlerdir resmi ağızlardan bir açıklama gelmemişti.

Böylece Gül resmi ağızdan Libya Lideri'ne demokrasi çağrısı yapan ilk yetkili oldu.

Libya’da isyanın çapı giderek büyürken, Kaddafi yönetimi ülkeyi karıştırmak ve istikrarsızlığa sürüklemenin suçunu aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu “dış güçlere” çalışan çetelere yükledi. Ankara ve Trablus arasında, çalıştıkları firma ve evlerinde yağma ve saldırılara maruz kalan panik içindeki binlerce Türk’ün tahliyesi için yoğun diplomasi trafiği yaşanıyor.



Türkler de tutuklandı



Libya’nın resmi yayın organları, ülkenin çeşitli bölgelerinde yapılan yönetim karşıtı gösterileri ve meydana gelen kaos ortamını “siyonist güçlere hizmet eden” bazı Müslüman ülke mensubu çetelerin organize ettiğini belirterek, bu ülke vatandaşları arasında Türkler’i de saydı.

Libya’nın resmi gazetesi Jana News, El Fecri Cedid ve El Şems’te yayımlanan haberlerde, kaos ortamından dış güçlerin sorumlu olduğu belirtilerek, ülkeyi karıştırmak ve istikrarsızlığa sürüklemek üzere yetiştirilen yabancı güçlerin Libya’ya sızdığı yazıldı. Kamu güvenliği güçlerinin bu yabancı unsurların bir kısmını yakalamayı başardıkları kaydedilen haberlerde, yakalananlar arasında Tunuslu, Mısırlı, Sudanlı, Filistinli, Suriyeli ve hatta Türklerin olduğu belirtildi.



"İsrail yönlendiriyor" iddiası



Sözü edilen yabancı unsurların şiddet eylemlerini tetikledikleri ve yakalananlar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, bu şebekenin İsrail eski Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin’e bağlı çalıştığı bu kişilerin Tunus, Fas, Sudan, Mısır, Lübnan ve İran’da görev yaptıkları ve şimdide Libya’ya sızdıkları kaydedildi. Libya makamları bu kişileri hastahane, banka, adliye binaları, hapishane, karakol ve kamu binalarını yakmakla suçluyor.



Türkiye hemen sordu



Libya resmi yayın organlarında Türkler’in de suçlanması, Libya Büyükelçiliği’ni harekete geçirdi. Büyükelçilik, Libya makamlarına bir yazı göndererek Türk vatandaşlarının suçlanmasına yönelik haberler konusunda ‘ayrıntılı bilgi’ talep etti ve bu haberlerin doğruluğuna yönelik bazı kanıt talep etti.



Erdoğan, iki kez Kaddafi’yi aradı



Libya’nın Bingazi kentine dün sabah özel izinle giden Türk Hava Yolları’na ait uçak, akşam saat 18.00’de 7’si bebek 288 yolcusuyla döndü. Böylece Libya’dan tahliye edilen Türkler’in sayısı 581’e ulaştı. Aileleriyle birlikte sayıları 3 bini geçen Türk işçiler geceyi zor şartlarda havaalanında geçirdi. Bir o kadarı da Derne, Jalo ve Bingazi’deki çeşitli bölgelerde mahsur. Derne’de Özaltun firmasının 250 çalışanının bir kampa sığındığı, Jalo’da Meammararabi şirketine mensup 403 Türk’ün adeta rehin durumda oldukları ve iki çuval unla yaşam savaşı verdikleri bildirildi. Aynı şirketin Bingazi’ye yakın bir bölgedeki 1200 çalışanının da, yemekhanenin yağlanması nedeniyle açlık sınırında bulundukları kaydedildi. Çatışmaların yaşandığı Bingazi’de protestocuların, akşam saatlerinde güvenlik güçlerini püskürterek kontrolü ele geçirdikleri bildirildi. Güvenliğin sağlanamaması nedeniyle havaalanına herhangi bir uçağın inmesinin zor olduğu belirtildi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Libya’daki Türkler’in durumu ve tahliyesi konusunda Muammer Kaddafi’yle dün telefonla görüştüğü bildirildi. Erdoğan’ın Bingazi’de akşam yaşanan gelişmeler üzerine tekrar Kaddafi’yi arayarak, bölgeye uçak indirilmesi konusunda yardımını talep ettiği öne sürüldü. Erdoğan’la Libya lideri arasında şöyle bir diyaloğun geçtiği öğrenildi:

ERDOĞAN: “Ne oldu, orası karışmış?”

KADDAFİ: “Önemli bir şey yok. Bazı muhalif gruplar var. Ama halk benden yana.”

ERDOĞAN: “Bingazi’de sorun varmış. Uçaklarımız inemiyor.”

KADDAFİ: “Uçaklarınızı gönderin. Sorun yok.” Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün bir uçakla 5 kişilik ekibin Bingazi’ye gideceği, havaalanındakilere kumanya gönderileceği de belirtildi.



Bizimkiler güvende



Libya Büyükelçisi Levent Şahinkaya, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, ülkede bulunan Türk vatandaşlarına yönelik herhangi bir darp, yaralanma, ölüm ve kayıp gibi durumun olmadığını belirterek, birinci önceliklerinin Türklerin can güvenliği olduğunu belirtti. Büyükelçi, olayların yoğun olduğu Bingazi ve yöresinden arzu eden vatandaşların THY ile işbirliği içinde tahliyelerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu arada hem Ankara’da hem de Libya Büyükelçiliği’nde kriz masası oluşturuldu ve 24 saat boyunca burada görev yapanların kendilerine ulaşmak isteyenlere hizmet sunduğu belirtildi. Libya’da iki günden beri internet bağlantılarının kesilmiş olması, cep telefonlarıyla görüntü gönderilmemesi için SMS veya MMS gibi iletişimlere engel koyulması nedeniyle sağlıklı haberler alınamıyor. Trablus’tan Bingazi veya başka bir kente yönelik uçak seferleri gerçekleşmiyor. Bu bölgelere karayoluyla ulaşım da mümkün olmuyor. Güvenlik güçlerinin karayollarını kapattığı bildirildi.



Yabancılar yardım istedi



Libya’daki güvenlik boşluğu, bu ülkede görev yapan Avrupalıların da can güvenliği korkusu yaşamalarına neden oldu. Libya’daki yabancı elçilikler, vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye’den yardım talep ettiler. Fransız, Hırvat, Macar ve Alman Büyükelçileri, tahliye için özel izinle Bingazi’ye gelecek olan Türk Hava Yolları’na ait uçaklarda 100 kadar kişiye yer bulunması için, Libya’daki Türk Büyükelçiliği’ne başvurdular. LİBYA’nın başkenti Trablus’ta halkın nabzını tutan Hürriyet muhabiri Zeynel Lüle, Kaddafi taraftarlarına ‘Neden Kaddafi’ diye sordu. Kaddafi yanlıları, isyan eden kentlerdeki halkı yabancıların kışkırttığı karşılığını verdi. Trablus’ta Kaddafi yandaşı Libyalılar, Kaddafi’yi simgeleyen yeşil renkte atkıları ve bayraklarıyla sürekli kent tur atıyor.

Bu arada ülkedeki isyan yurtdışında yaşayan Libyalıları da harekete geçirdi. BM merkez binalarının bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentinde Libyalılar, üzerinde ‘Cidde’ye gidecek listede bekliyor’ yazılı Kaddafi’nin posterlerini yerlere atarak çiğnedi. Londra’daki Libya Büyükelçiliği önünde ise ‘Libya’nın kasabı’ yazılı resimli posterlerle Kaddafi protesto edildi.





Libya’dan AB’ye tehdit





Libya Cumhurbaşkanlığı dün kendisini eleştiren Avrupa’yı, “eylemlere destek olmayı kesmemesi halinde yasadışı göç için yapılan işbirliğinin askıya alınacağı” konusunda uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, “Libya makamlarından şiddete başvurmak yerine halkın meşru beklentilerini karşılaması ve barışçı gösteri hakkına saygı göstermesini” istedi.





Ankara alarmda





Libya’da çıkan olaylar dün gece Ankara’yı alarma geçirdi. Dışişleri Bakanlığı’nda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı ve Türk Kızılayı’nın üst düzey yetkilileri katıldı.

Televizyon ve devlet radyosu binası yağmalandı, halk sarayı ateşe verildi

Libya’nın başkenti Trablus’ta bir televizyon ve devlet radyosu binasının yağmalandığı, bazı binaların ateşe verildiği bildirildi.

AFP’ye telefonla bilgi veren görgü tanıkları, bazı karakol ve binaların ateşe verildiğini, bir televizyon ve devlet radyosu binasının yağmalandığını söylediler. Libya’nın başkenti Trablus’ta hükümete ait bir binanın yandığı bildirildi.

Reuters muhabiri, meclis oturumlarının yapıldığı "Halk Sarayı"nın yanmakta olduğunu söyledi. Muhabir, itfaiyecilerin yangına müdahale ettiğini de belirtti.etkili oldu.