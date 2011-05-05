-LİBYA'DAKİ TÜRK AŞÇIDAN HABER ALINAMIYOR HATAY (A.A) - 05.05.2011 - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi kadın, 6 ay önce Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin evinde baş aşçı olarak çalışmaya başlayan eşinden bir aydır haber alamadığını bildirdi. Samandağ ilçesinde, ailesinin desteği ile geçimini sağlayan Serpil Tam (39) eşi Adnan Tam'ın (54) Samandağ'da bazı lokantalarda aşçı olarak çalıştığını, ancak kazandığı parayla geçinmekte güçlük çektiği için Bağ-Kur prim borcu da birikince Libya'ya çalışmaya gittiğini söyledi. Libya'da çalışan arkadaşlarının vasıtasıyla, Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin evinde baş aşçı olarak çalışmaya başlayan eşiyle daha önce sürekli görüştüğünü belirten Tam, ''Libya'da önce eşimi 15 günlük bir eğitime tabi tutmuşlar. Daha sonra da Kaddafi'nin oğlunun evine aşçı olarak almışlar. Çalışmaya başladığı ilk günler eşimle telefonla görüşebiliyorduk. Ancak sonrasında bu görüşmelerin arası bir ayı bulmaya başladı'' dedi. Serpil Tam, eşinin son olarak, kolundaki saati vermesi karşılığında bir arkadaşının telefonundan kendisini aradığını, zor durumda olduğunu ve günde 20 saat çalıştırıldığını söylediğini belirterek, şöyle devam etti: ''Çok ağır şartlarda çalıştırıldığını, işi bırakmak istediğini söylediğinde ise Hannibal'ın korumalarının pasaport ve telefonuna el koyduklarını ve telefon görüşmesi yapmasını yasakladıklarını söyledi. Gizlice arıyor, 1 dakikayı bile bulmayan 10-15 saniye süren görüşmeler yapabiliyorduk. Girdiği işten ayrılmasına izin verilmediğini anlatırken eşimin sesini tanıyamadım. Çok kötü bir ses tonuyla konuşuyordu. Sesinden yorgun ve bitkin olduğu anlaşılıyordu. Kocam, bir ay önceki bu son görüşmemde Türk yetkililerin devreye girmesi için başvuruda bulunmamı istedi. Ben de Dışişleri Bakanlığına, büyükelçiliğe gerekli müracaatları yaptım ancak henüz sonuç alamadım. Kocamın bulunması ve Türkiye'ye dönmesi için yardım bekliyoruz.''