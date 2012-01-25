-Libya'daki müteahhitlere ödemeler başlıyor ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Libya'daki Türk müteahhitlerinin bekleyen hakediş ödemelerine başlanacağını belirterek, ''Libyalı muhataplarımız toplamda 400 milyon dolarlık hakediş ödemelerini yapmaya başlayacaklarını ifade ettiler'' dedi. Çağlayan, Libya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karma Ekonomi Komisyonu Libya Eşbaşkanlığı'na Ekonomi Bakanı Ahmet El Kaşli'nin getirildiğini söyleyen Çağlayan, ''Daimi bir mekanizma oluşturduk. Görüşmelerimiz devam edecek. Bilhassa müteahhitlerimizin 2010 yılındaki faaliyetlerinden dolayı 2011 yılında vermeleri gereken beyannameleri vardı. Beyanname verme süresini, 2011'de mücbir sebep olduğu için 2012'nin Mart ayına kadar ertelediler'' diye konuştu. Kendilerinin ise bu ertelemenin 2012 senesi sonuna kadar olmasını talep ettiklerini ifade eden Çağlayan, ''Asıl müteahhitlerin bekleyen hakedişleri vardı. Hakediş ödemelerine başlayacaklar. Bu sevindirici bir haber. Bilhassa rekabeden (Libya Sayıştayı) geçmiş ve rekabede bekleyen hakedişleri ödemeye başlayacaklarını ifade ettiler. Şu anda 215 milyon dolar rekabeden geçmiş, onaylanmış hakedişler öncelik olmak üzere, yine rekabede incelemede olan 185 milyon dolarlık, toplamda da 400 milyon dolarlık hakediş ödemelerini yapmaya başlayacaklarını ifade ettiler'' şeklinde konuştu. -''Gaziantep ve Urfa'dan Erbil'e uçak seferi müjdesi''- Libya'da, Iraklılar'la da temaslar yürüttüğünü belirten Çağlayan, daha önce Gaziantep'ten Erbil'de uçuş talebinde bulunulduğunu anımsattı. Çağlayan, ''Irak Ulaştırma Bakanı ile görüştüm. Bu talebi memnuniyetle karşıladı. Bununla ilgili bir yazı yazacağım. Bu yazıda da haftanın 4 günü Gaziantep'ten Erbil'e, haftanın 3 günü de Şanlıurfa'dan Erbil'e Türk Havayolları seferlerini başlatacağız. Bilhassa Gaziantep, Irak'a ihracat konusunda son derece önemli'' şeklinde konuştu. -Türk firmaların çatışmalar sırasında kaybolan makine-teçhizatı- Bakan Çağlayan, çatışmalar sırasında bazı Türk firmalarının kaybolan makine, teçhizatlarıyla ilgili bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu da, şöyle yanıtladı: ''Bu konuyu da konuştuk. Biz bugüne kadar bunları çok fazla dillendirmemiştik. Bu konuda bir teknik ekip kurulmasını istedik. Olumlu baktılar. O ekibe müteahhitler de katılacak. Firmalarımızın uğradığı zarar-ziyan tespit edilecek. Firmalarımız da uğradıkları zararı belgeye bağlasın. Bu zararların raporlarını tuttursun. Makine-teçhizatları ve şantiyelerinde yağmalamalar olmuştu.'' -Teşvik Sisteminde sona gelindi- Teşvik Sistemi çalışmalarında son noktaya gelindiğini hatırlatan Çağlayan, bu konuda sivil toplum kuruluşlarından gelen bütün talepleri tek tek incelediklerini söyledi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra konunun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini belirten Çağlayan, ''Sayın Başbakanımızın konu üzerindeki görüşlerini ve önerilerini aldıktan sonra, ümit ediyorum Şubat ayının en geç ikinci haftası Sayın Başbakanımız tarafından yeni teşvik sistemimizi kamuoyuna açıklamış olacağız'' diye konuştu. Türk ihracatçısının artık hamallık yapmayacağını söyleyen Çağlayan, şunları söyledi: ''Yüksek teknoloji, yüksek katma değer olmazsa olmazımız. Hem zihinsel bir dönüşüm hem de sanayi üretim yapımızı ve ihracat yelpazemizi de değiştiriyoruz. Sanayici de, ihracatçı da bu konuda hemfikir. Bununla beraber, bilhassa bölgesel teşvikler anlamında geri kalmış yörelerimizi zıplatacak bir anlayış, düşünce ve hazırlık içindeyiz. Buralarda işgücü maliyetlerinin ciddi anlamda düşebileceği hazırlıklar yapıyoruz. Gerek vergi gerek sosyal güvenlikle ilgili çalışmalar yapıyoruz.''