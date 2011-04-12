-LİBYA'DAKİ MÜTEAHHİTLERE KREDİ ERTELEMESİ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Libya'da iş yapan müteahhitlerin isterlerse şu anda günü gelmiş kredilerinin anapara ödemelerini 1'er yıl erteleme imkanına sahip olabileceğini bildirdi. Çağlayan, Türkiye Müteahhitler Birliğinin 30. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, kendisinin de 35 yıldır müteahhitlik sektörünün içinde olduğunu, bu sektörün artık Türkiye'nin en önemli sektörü haline geldiğini söyledi. Türk Müteahhitlik sektörünün bugün 90'a yakın ülkede 188 milyar dolar civarında taahhüt ve 5 binin üzerinde proje gerçekleştirdiğini anlatan Çağlayan, bu sektörün ülkeye döviz kazandırmasının ve istihdam oluşturmasının yanı sıra bulundukları ülkelerde adeta Türkiye'nin temsilcisi, tanıtım elçisi gibi görev yaptığını kaydetti. Türk müteahhitlik sektörünün bugün ulaştığı başarıda, verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük payının bulunduğunu anlatan Çağlayan, ayrıca Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarının sektörün büyümesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Sektörün 188 milyar dolarlık taahhüdünün, 44 milyar dolarlık kısmının 1972-2002 yılları arasında gerçekleştirdiğini anlatan Çağlayan, ''30 yılda alınan taahhütlerin 3 katından fazlası 9 yılda alınmıştır'' dedi. -LİBYA- Özellikle Libya başta olmak üzere çevre ülkelerde bazı sorunlar yaşandığını, bunların sektörü olumsuz etkilediğini anlatan Çağlayan, şöyle konuştu: ''Bu arada tabi biz bunların geçmesini bekleyemeyiz, dünya dönüyor, ticaret devam ediyor. Müteahhitlik sektörü de diğer sektörler gibi kıyasıya acımasız bir rekabet ortamından geçiyor. Böyle bir ortamda yeni hedefler belirlemeye başladık. Irak, Afrika ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın her yerinde sektörün yapabileceği işler olduğunu belirtmek istiyorum. Sektör, uzak, yakın demeksizin, rekabet var rekabet yok demeksizin mutlak suretle tüm pazarları değerlendirmeli. Çünkü önümüzdeki 10 yılda inşaat sektöründe yapılacak toplam harcamaların büyüklüğü tüm dünyada 97,7 trilyon dolar olacak.'' Libya konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını anlatan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Sektörü en ufak bir şekilde sıkıntıya sokmayacak çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik. Bir taraftan şantiyelerdeki çalışanların can güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer taraftan da işçilerimizin burunları dahi kanamadan Türkiye'ye getirilmesini sağladık. Libya konusunda ekonomik anlamda da tüm birimlerimiz zamanında gerekli tedbirleri aldı. Müteahhitlerimiz açısından Libya'dan kaynaklanan kredilerin yeniden yapılandırılması imkanı getirildi. BDDK'ya bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Diğer bir çalışma da müteahhitlerimiz isterlerse şu anda günü gelmiş kredilerinin anaparalarını 1'er yıl erteleme imkanına sahip olabilecekler. Bu çerçevede kendilerinin ilgili bankalara başvurmaları yeterli olacak.''