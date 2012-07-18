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Dünya

Libya'daki ilk genel seçimlerde zafer libarellerin

Libya Seçim Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, genel seçimlerden geçici yönetimin başbakanı Mahmud Cibril önderliğindeki liberal Ulusal Güçler İttifakı birinci parti olarak çıktı

18 Temmuz 2012 14:11

Libya’da 42 yıllık Kaddafi yönetiminin devrilmesinden sonra yapılan ilk genel seçimlerden liberal Ulusal Güçler İttifakı zaferle çıktı. Ancak bağımsız milletvekillerinin hükümetin kurulmasında etkin olması bekleniyor.

Libya Seçim Komisyonu’nun verdiği bilgiye göre, genel seçimlerden geçici yönetimin başbakanı Mahmud Cibril önderliğindeki liberal Ulusal Güçler İttifakı birinci parti olarak çıktı. Parti, 200 üyeli meclise 39 milletvekili göndermeyi başardı. İkinci parti olan Müslüman Kardeşler’in sandalye sayısı ise 17’de kaldı.

Meclisin artan kontenjanı ise bağımsız adaylar arasında paylaşılıyor. Siyasi tercihi fazla netlik göstermeyen bağımsız adayların, hükümetin kurulmasında önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor. Libya seçimleri Arap Baharı’ndan sonra İslamcı partilerin sandıktan zaferle çıktığı Tunus ve Mısır’a kıyasla istisna teşkil ediyor.

 

Kadın oranı yüzde 16

 

Resmi seçim sonuçlarına göre Libya meclisine 33 kadın milletvekili seçildi. Bunun, partilerin seçim listelerinde kadın ve erkek adaylara yer vermesini zorunlu kılan bir yasal düzenleme ile mümkün olduğu ifade edildi. 7 Temmuz’da yapılan seçimlere katılma oranı %62 oldu.

Libya'da hükümetin kurulmasından sonra anayasa konseyinin kurulması bekleniyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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