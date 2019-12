-Libya'daki gelişmelerin Türk şirketlerine etkisi ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, Libya'da kısa vadede çok önemli şeyler beklemeseler de en azından 1 ay öncesine göre daha umutlu olduklarını belirterek, ''Libya tamamen düzene girdikten sonra Türk firmalarının oradaki işlerinin daha da artacağına, Libya'da yapılacak işlerin yine büyük bir kısmını bizim firmalarımızın alacağına inanıyorum'' dedi. Türk müteahhitlerin Libya'da yaşadığı sıkıntılar ve önümüzdeki dönemle ilgili beklentileri hakkında değerlendirme yapan Sazak, bir ay öncesine göre, şu an için her şeyin daha olumlu olduğunu söyledi. Libya'daki karışıklığın 6 ay önce başladığını ve Türk firmalarının öncelikli olarak, hükümetin de desteğiyle işçilerini sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye getirmek için faaliyet gösterdiğini anımsatan Sazak, söz konusu dönemde Türk şirketlerinin varlıklarının yağmalandığını ifade etti. Sazak, Libya'da aldıkları işlerin kontrat bedellerinin yaklaşık 18 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, ''Firmalarımızın hem onaylanmış hak edişleri hemde henüz onaya sunmayıp, harcamalarını yapmış oldukları paraların toplamı 1,5 milyar dolar civarında. Bunun yanında Libya'da iş yapan firmalarımızın yaklaşık 900 milyon dolarlık makine parkuru var. Bunun da büyük kısmının zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Ayrıca firmalarımızın Libya'daki yerel bankalarda 100 milyon dolar civarında nakti de var. Sonuç olarak, Türk müteahhitlerin Libya'da kalan parası şu an için 2,5 milyar doları bulmuş durumda'' diye konuştu. Şu an risk alarak, yatırım için Libya'ya giden firmanın olmadığını aktaran Sazak, orada olan firmaların da daha çok durum tespiti yaptıklarını söyledi. Türkiye Müteahhitler Birliği olarak Ramazan Bayramı'nın ardından Bingazi'ye bir seyahat düzenleme ihtimalleri olduğunu aktaran Sazak, şunları kaydetti: ''Umarım bir aksilik çıkmaz ve bu seyahati gerçekleştirebiliriz. Zaten gidersek de mecburen günübirlik bir ziyaret olacak. Bu nedenle ciddi bir tespit yapma şansımız da olmayacak, ancak en azından Libya halkının ve yeni yönetimin yanında olduğumuzu ifade etmek için gideceğiz oraya. Daha sonra da diğer firmalarımız gidecektir. Karşılıklı çalışma grupları oluşturarak, işin ucundan tutacağız ama asıl önemli olan Libya'da güvenliğin sağlanması. En azından asgari seviyede güvenliğin sağlanması lazım ki zararlarımızı tespit edelim, ufak tefek yatırımlara girişebilelim.'' -''6 Aydan önce her şeyin düzelebileceğini söylemek zor''- Libya'da son zamanlarda yaşanan gelişmelerin umut verici olduğu değerlendirmesini yapan Sazak, uzun dönemde ne olacağını tahmin etmenin ise çok zor olduğunu söyledi. Sazak, sözlerini şöyle tamamladı: ''Libya'da kısa vadede çok önemli şeyler beklemesek de en azından 1 ay öncesine göre daha umutluyuz. Uluslar arası camia, Ulusal Geçiş Konseyi'nin devleti temsil ettiğini kabul etmeye başladı. Dolayısıyla belki çok kısa sürede olmayabilir ama artık daha umutluyuz. Gerçi bu konuda çok da kehanette bulunmak istemiyorum ama 6 aydan önce de her şeyin düzelebileceğini söylemek biraz zor. Ancak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim; Libya tamamen düzene girdikten sonra Türk firmalarının oradaki işlerinin daha da artacağına, Libya'da yapılacak işlerin yine büyük bir kısmını bizim firmalarımızın alacağına inanıyorum.'' -''Tek endişem Fransa''- Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Şükrü Koçoğlu da Libya'da yeni hükümeti kuracak, devletin çatısını oluşturacak gruplarla ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Kurulan iyi ilişkilerde başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli rolü olduğunu belirten Koçoğlu, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin bundan sonra daha da iyi olacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin ve Türk firmalarının Libya'da bir çok açıdan şanslı olduğunu dile getiren Koçoğlu, şöyle konuştu: ''Benim tek endişem Fransa... 'Ben savaşa girdim, onu yaptım, bunu yaptım' diyerek yüksek pay alma girişiminde olacağını tahmin ediyorum. Bizim Libya ile ilişkilerimizin iyi olması dolayısıyla rekabet ortamında Avrupa firmalarını sollarız. Sadece Avrupa çok bastırırsa, 'Biz size bu kadar destek verdik, para harcadık. Öncelik hakkını bize verin' deme ihtimali de kafamda bir kara bulut gibi duruyor. Ama bunun da Başbakanımızın akılcı politikasıyla çözüleceğini tahmin ediyorum. Çok acil işlerin dışında bu yıl yeni ihaleler olmaz diye düşünüyorum. Oraya gitmek için silahların masa altına girmesi lazım.'' Yeni dönemde Türk firmalarının Libya'dan her yıl 10 milyar doların üzerinde iş alabileceğini öne süren Koçoğlu, bunun yanında en çok Suudi Arabistan, Irak, Nijerya ve Sudan'da iş yaptıklarını sözlerine ekledi.