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Dünya

Libya'daki çatışmalarda 20 binden fazla ölü BİNGAZİ (A.A)

25 Ağustos 2011 23:45

-Libya'daki çatışmalarda 20 binden fazla ölü BİNGAZİ (A.A) - 25.08.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya'daki çatışmalarda altı aydan bu yana 20 binden fazla kişinin öldüğünü belirtti. Abdülcelil, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, "tam sayıyı bilmediğini ancak çatışmalarda 20 binden fazla kişinin öldüğünü" belirtti. Libya'da kimyasal silah bulunup bulunmadığına dair bir soruya Abdülcelil, bu silahlarla ilgili kaygılanacak hiçbir şey olmadığını, "rejimin eski bir üyesi olarak, bu silahların eskimiş olduklarını iyi bildiğini" söyledi. Abdülcelil ayrıca, ülkenin yeniden inşa edilmesi aşamasında muhalifleri destekleyen ülkelere öncelik verileceğini belirtti. Abdülcelil, kendilerine yardım eden ülkelere iltimas gösterme taahhüdünde bulunduklarını, bu ülkeleri, kendilerine verdikleri desteğe göre değerlendireceklerini söyledi.

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