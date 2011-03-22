Libya'daki 4 ABD'li gazeteci Türkiye sayesinde kurtuldu

T24 - Libya'da Kaddafi güçleri tarafından gözaltına alınan 4 New York Times muhabirinin, Türkiye'nin devreye girmesinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.





Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, sosyal paylaşım sitesi twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin, Libyalı yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'li gazetecilerin bu sabah saatlerinde serbest bırakıldığını ifade etti.

Tan, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden ayrılarak Libya sınırına doğru yola çıkan gazetecilerin ABD'li yetkililere teslim edileceğini belirtti.





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Washington'ın talebi üzerine harekete geçtiğini belirtirken, "Libyalı yetkililerin işbirliği sayesinde 4 New York Times gazetecisi bir süre önce elçiliğimize getirildi" ifadesini kullandı.

ABD'li yetkililere Tunus sınırında teslim edileceği belirtilen gazetecilerin ailelerinin de şu an Tunus'ta olduğu bildirildi.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, geçtiğimiz Salı gününden bu yana haber alınamayan Anthony Shadid, Tyler Hicks, Lynsey Addario ve Stephen Farrell isimli gazetecilerin serbest bırakılacağını açıklamıştı. Ancak Cuamrtesi günü başlayan Şafak Yolculuğu Operasyonu'nun ardından ABD'li gazetecilerin akıbeti belirsizleşmişti.



Bombardımandan kaçarken görüntülenmişlerdi

Ecdebiye’de haber peşindeyken kaybolan Pulitzer ödüllü muhabir Shadid, kameraman Farrell ve foto muhabirleri Hicks ile Addario, son olarak Kaddafi güçlerinin 11 Mart tarihinde Ras Lanuf'ta gerçekleştirdiği bir bombardımandan kaçarken görüntülenmişti. Farrell, 2009 yılında Afganistan'da Taliban tarafından kaçırılmış ve İngiliz komandolar tarafından kurtarılmıştı.

Libya’da tutuklu bulunan İngiliz The Guardian gazetesinin Iraklı muhabiri Geyt Abdülahad da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmeye girmesinin ardından serbest bırakılmıştı.



