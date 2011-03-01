T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da yaşayan İrlandalı kaçmak için Türk olduğunu söyledi

Libya'dan kaçabilmek için Türk olduğunu söyleyen İrlanda vatandaşı Don Getty'nin hikayesi Ada basınında geniş yer buldu.

01 Mart 2011 02:00

T24 - Libya'dan kaçabilmek için Trablus havaalanındaki güvenlik görevlilerine Türk olduğunu söyleyen İrlanda vatandaşı Don Getty'nin hikayesi Ada basınında geniş yer buldu.

Irish Independent gazetesinin haberine göre, Kanada asıllı olan Getty, 23 Şubat günü İrlanda Dışişleri Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle Trablus havaalanına gitti.

Havaalanında tam bir kaos ortamıyla karşılaştığını belirten Getty yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Sanki ortada bir konser vardı ve sahne de havaalanıydı. Herkes deli gibiydi. İnsanlar içeri girebilmek için itişip kakışıyordu. Ön tarafa doğru ilerlediğimde güvenlik görevlilerinin anonsunu duydum. Kapılar açıldıktan sonra 'sadece Türk vatandaşlarının girebileceğini' söylediler. Ve ben de Türk olduğumu söyleyip, içeri girdim."

Büyük izdiham yaşanan havaalanında panik havasının hakim olduğunu ifade eden Getty, içeride 12 saat geçirdikten sonra İngiliz hükümetinin BP'den kiraladığı  uçaklardan birine binmeyi başardığını söyledi.

24 Şubat sabahı Londra'daki Gatwick havalimanına indiğini belirten Getty, İrlanda hükümetine de tahliye çalışmalarındaki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Libya'da faaliyet gösteren bir petrol arama şirketinde operasyon amiri olarak görev yapan Getty, "Eğer Dışişleri'nden bana o mesaj gelmeseydi, hâlâ orada olacaktım" diye konuştu.

Irish Independent gazetesinin haberine göre, İrlanda Dışişleri Bakanlığı şu ana kadar 100'den fazla İrlanda vatandaşını Libya'dan tahliye ettiğini açıkladı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24