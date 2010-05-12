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Dünya

Libya'da uçak düştü: 104 ölü

Libya'nın Trablusgarp Havaalanı'nda Libya Havayolları'na ait bir uçağın düştüğü, 104 kişinin öldüğü bildirildi.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Libya'nın Trablusgarb Havaalanı'nda Libya Havayolları'na ait "Afrikiah" adlı yoldu uçağı, inişe geçtiği sırada düştü. Kazada, 104 kişi hayatını kaybederken, 8 yaşındaki Hollandalı bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.


Libya'daki uçak kazasından ilk görüntüler

Libya'daki uçak kazasından 10 yaşında bir çocuk kurtulabildi


Düşen uçağın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden kalkan Libya Havayollarına ait yolcu uçağı olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynakları, kazanın Trablusgarb Havaalanı yakınlarında, uçağın inişe geçtiği sırada meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 06.00'da meydana gelen kazada 93'ü yolcu ve 11 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Arama ve kurtarma çalışmaları başladı.

Johannesburg'tan kalkan 330 Airbus tipi, 8U771 sefer sayılı Libya Havayolları'na ait uçağın Trablusgarb Havaalanı'nda yolcu aldıktan sonra İngiltere'nin Heathrow Havalanı'na döneceği gelen son bilgiler arasında.

Havayolları şirketi, hayatını kaybeden 11 mürettebatın Libya vatandaşı olduğunu ancak yolcuların farklı milletlerden olduğunu açıkladı.



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