Libya'da tek söz sahibi NATO!

T24 - NATO, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya konusundaki kararını tüm yönleriyle uygulamayı kabul etti. Bu, bugüne kadar koalisyon güçlerinde olan sivilleri korumaya yönelik hava harekatı yetkisinin de NATO’ya geçtiği anlamına geliyor.





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Libya kararı, uçuşa yasak bölge uygulaması, Libya liderlerinin mal varlıklarının dondurulması, silah ambargosu ve sivillerin güvenliliğini kapsıyordu.



NATO, uçuşa yasak bölge ve liderlerin mal varlıklarının dondurulması konularında daha önce mutabakat sağlamıştı. Kaddafi’nin hedefindeki sivilleri koruma görevi ise düne kadar koalisyon güçleri tarafından yürütülüyordu ve 28 ülke bu görevin NATO’ya geçmesi konusunda dün akşam saatlerinde anlaştı.



Koalisyon güçleri, 48 saat içinde sivillerin korunması görevini NATO’ya devredecek.



Bu çerçevede NATO, sadece hava sahasınının güvenliği için değil sivillerin korunması amacıyla da hava harekatı düzenleyebilecek.



Fiili harekatlara katılmama kararı alan Türkiye, hava sahasının korunması ve bu amaçla uçak temini ile silah ambargosunun denetlenmesinde görev üstlenecek.





RASMUSSEN: AMAÇ SİVİLLERİ KORUMAK



Konuyla ilgili, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'den yazlılı bir açıklama geldi.



Genel Sekreter, "NATO müttefikleri BM Güvenlik Konseyi'nin (1973 sayılı) kararı çerçevesinde Libya'da bütün askeri operasyonu üstlenme kararı aldı. Amacımız sivilleri ve sivillerin yaşadığı bölgeleri Kaddafi rejiminin saldırı tehdidinden korumak. NATO, BM kararının bütün unsurlarını uygulayacak, ne bir noksan, ne bir fazla" ifadesini kullandı.



Kararın NATO'nun kararlı eylem kapasitesini ispatlayan önemli bir adım olduğunu vurgulayan Rasmussen, NATO'nun Libya'ya silah ambargosunu ve uçuşa yasak bölge uygulamasını geçen hafta üstlendiğini ve bugünkü kararla Libya konusundaki tüm sorumlulukları devraldığını kaydetti.



NATO'nun Libya halkını korumak için uluslararası ve bölgesel ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışacağını anlatan Rasmussen, Libya'da sivilleri koruma operasyonunun icrası için NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Oramiral James Stavridis'e direktif verdiklerini ifade etti.



Libya lideri Muammer Kaddafi'nin doğduğu kent olan Sirte'de patlamalar meydana geldiği bildirildi.



Bölgedeki Reuters muhabiri ve görgü tanıkları, Sirte'de iki patlama sesinin duyulduğunu ancak patlamaların kent merkezi ya da kent dışında olup olmadığının belirlenmediğini bildirdi.



Reuters muhabiri patlamalardan önce 20 askeri aracın bulunduğu bir konvoyun Sirte'den ayrıldığını ve Trablus'a doğru hareket ettiğini söyledi. Görgü tanıkları, başkent Trablus'ta da en az altı patlamanın meydana geldiğini bildirdi.



Patlamalardan sonra kentte uçaksavar sesleri duyulduğu belirtildi.





FRANSIZ UÇAKLARI BOMBALADI



Fransız savaş uçaklarının, Libya'nın Misrata ve Zintan bölgelerine düzenlediği hava operasyonları bugün de devam etti.



Fransız Genelkurmay Başkanlığı, savaş uçaklarının Libya ordusuna ait tanklar ve cephaneliklerde büyük tahribata yol açtığını açıkladı.





'SİVİL VE ASKERİ BÖLGELER VURULDU'



Libya televizyonu da, koalisyon güçlerinin, başkent Trablus'ta sivil ve askeri bölgeleri vurduğunu duyurdu.



Televizyonun, askeri bir yetkiliye dayandırarak verdiği son dakika haberinde, ''Trablus'ta sivil ve askeri bölgeler, haçlı, sömürgeci saldırganlar tarafından kısa bir süre önce vuruldu'' ifadesi kullanıldı.





MİSRATA'DA ÇATIŞMALAR



Öte yandan Misrata kentinde Kaddafi'ye bağlı birliklerin muhaliflerle çatıştığı bildirildi.



Bir görgü tanığı, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Misrata'ya batıdan ilerlemeye çalışan Kaddafi birliklerinin düzenlediği havan topu saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını söylediler.





BREGA DA MUHALİFLERE GEÇTİ



Bu arada koalisyon güçlerinin verdiği destekle Kaddafi'nin doğduğu Sirte kentine doğru ilerleyen muhalifler, kendileri açısından stratejik öneme sahip Ecdebiye'nin ardından petrol kenti Brega'yı da ele geçirdi.



Çatışmalar sırasında Kaddafi'ye bağlı birliklere ait çok sayıda araç ve mühimmatı da tahrip eden muhalifler, Ecdebiye-Brega karayolu boyunca görülen araçların başında vatandaşlarla beraber hatıra fotoğrafı çektiriyor.





