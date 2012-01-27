T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da tansiyon yükseliyor TRABLUS (A.A)

27 Ocak 2012 02:36

-Libya'da tansiyon yükseliyor TRABLUS (A.A) - 27.01.2012 - Libya'da, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askeri güçleri Beni Velid kentine girmek için yola çıktı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Trablus'un güneybatısındaki Beni Velid kentinde çıkan isyanları bastırmak için UGK askeri birliklerinin şehre girmek için yola çıktığı bildirildi. Şehrin giriş ve çıkışlarının UGK askerleri tarafından kapatıldığı, Trablus, Misrata ve diğer kentlerden destek birliklerinin de şehre gönderildiği belirtildi. Kentte son bir haftada, UGK askeri güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 7 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. Libya Savunma Bakanı Usame El Cuvali, kentte çıkan isyanların Kaddafi taraftarları tarafından yapılmadığını, isyanların en kısa sürede bastırılacağını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24