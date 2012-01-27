-Libya'da tansiyon yükseliyor TRABLUS (A.A) - 27.01.2012 - Libya'da, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askeri güçleri Beni Velid kentine girmek için yola çıktı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Trablus'un güneybatısındaki Beni Velid kentinde çıkan isyanları bastırmak için UGK askeri birliklerinin şehre girmek için yola çıktığı bildirildi. Şehrin giriş ve çıkışlarının UGK askerleri tarafından kapatıldığı, Trablus, Misrata ve diğer kentlerden destek birliklerinin de şehre gönderildiği belirtildi. Kentte son bir haftada, UGK askeri güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 7 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. Libya Savunma Bakanı Usame El Cuvali, kentte çıkan isyanların Kaddafi taraftarları tarafından yapılmadığını, isyanların en kısa sürede bastırılacağını açıklamıştı.