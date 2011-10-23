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Dünya

Libya'da şeriat kuralları uygulanacak BİNGAZİ (A.A)

23 Ekim 2011 23:41

-Libya'da şeriat kuralları uygulanacak BİNGAZİ (A.A) - 23.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, ülkede Şeriat kurallarının uygulanacağını söyledi. Abdülcelil, Libya'nın "kurtuluşunun" ilan edildiği tören için Bingazi kentinin merkezine toplanan onbinlerce kişiye yaptığı konuşmada, "İslam ülkesi olarak, Şeriat'ın kabul edildiğini" belirtti. Öldürülen devrik Libya lideri Muammer Kaddafi dönemindeki boşanma ve evlilik yasasının şeriata aykırı olduğu örneğini veren Abdülcelil, söz konusu yasanın artık yürürlükte olmadığını söyledi. UGK Başkanı, yatırımcıların faiz geliri elde etmediği İslami bankaların açılacağını da belirtti. Libya'nın "kurtuluşunu" kutlamak için havaya ateş açanlara seslenen Abdülcelil, "Ateş açmak Allah'a şükretmek anlamına gelmez. Sivilleri yaralayabileceği için Şeriat bunu yasaklıyor" dedi. Libya'nın yeniden inşası için herkese "kinini kalbine gömme" çağrısında bulunan Abdülcelil, halkın tahriklere kapılmaması gerektiğini belirtti. Abdülcelil, diğer Arap ülkelerindeki muhaliflere de mesaj göndererek, "Suriye ve Yemenlilerin de istediklerini elde etmesini ve kazanmasını umduğunu" ifade etti.

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