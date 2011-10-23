Libya'da şeriat kuralları uygulanacak

T24 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, ülkede Şeriat kurallarının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Barack Obama, Libya'nın "kurtuluşunu" resmen ilan edişiyle ülkede "yeni bir çağın başlamasından memnun olduğunu" bildirdi.





Abdülcelil, Libya'nın "kurtuluşunun" ilan edildiği tören için Bingazi kentinin merkezine toplanan onbinlerce kişiye yaptığı konuşmada, "İslam ülkesi olarak, Şeriat'ın kabul edildiğini" belirtti.



Öldürülen devrik Libya lideri Muammer Kaddafi dönemindeki boşanma ve evlilik yasasının şeriata aykırı olduğu örneğini veren Abdülcelil, söz konusu yasanın artık yürürlükte olmadığını söyledi.



UGK Başkanı, yatırımcıların faiz geliri elde etmediği İslami bankaların açılacağını da belirtti.



Libya'nın "kurtuluşunu" kutlamak için havaya ateş açanlara seslenen Abdülcelil, "Ateş açmak Allah'a şükretmek anlamına gelmez. Sivilleri yaralayabileceği için Şeriat bunu yasaklıyor" dedi.



Libya'nın yeniden inşası için herkese "kinini kalbine gömme" çağrısında bulunan Abdülcelil, halkın tahriklere kapılmaması gerektiğini belirtti.



Abdülcelil, diğer Arap ülkelerindeki muhaliflere de mesaj göndererek, "Suriye ve Yemenlilerin de istediklerini elde etmesini ve kazanmasını umduğunu" ifade etti.





Obama "kurtuluş ilanı"ndan memnun





Obama, yaptığı yazılı açıklamada, ilk özgür ve adil seçimlere hazırlanan Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) ile çalışmaktan memnun olduklarını belirtti.



Kalıcı ve demokratik geçişi hızlandırmak için ABD'nin yardım edeceğini belirten Obama, "Amerikan halkı adına bu tarihi günde Libya halkını kutladığını" ifade etti.



"40 yıl süren diktatörlük ve 8 ay süren kanlı çatışmalardan sonra Libya halkının artık kurtuluşunu ve vaatlerle dolu yeni bir çağın başlamasını kutlayabileceğini" belirten Obama, Libya'da çatışmaların sona ermesinden sonra UGK'nin siyasi geçişe yoğunlaşabileceğini kaydetti.



Obama, Libyalı yetkililere insan haklarına saygı gösterilmesi, ulusal uzlaşma sürecinin başlatılması, silahlı grupların sivil çatı altında toplanması konusundaki sözlerini tutma çağrısında da bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da yaptığı yazılı açıklamada, Libya'nın "kurtuluşunu" ilan etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin "özgürlük ve onur isteyen cesur, sıradan Libyalıların eseri olduğunu" belirtti.





