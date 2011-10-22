-Libya'da savaş araçları ile kutlama MİSRATA (A.A) - 22.10.2011 - Libya'da Misratalılar iç savaşta kullandıkları araçlar ve silahlarla devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesini gece geç saatlere kadar kutluyor. Gün ortasından itibaren Özgürlük Meydanı kutlamaların merkezi olmaya başlıyor. Meydana çıkan yollarda ellerinde bayraklar, kornalar çalarak arabalarıyla tur atan Misratalılar, sloganlar atarak şarkılar söylüyor. Her yaştan Libyalı sırayla meydandaki sahneye çıkarak kutlamalara katılanlarla duygularını paylaşabiliyor. Meydandaki sahneden çalınan müziğe, havai fişek gösterisi ile uçaksavar ve kaleşnikof atışları eşlik ediyor. Bazı Libyalılar kendi atlarıyla alana girerek, kalabalığa bir gurur sembolü olarak görülen atlı yürüyüş sergiliyorlar. Tarihe tanıklık eden her yaştan Libyalı, belki bir daha dokunamayacakları kaleşnikoflar ve uçaksavarlarla fotoğraf çektiriyor. Ambulanslar da kutlamaların bir parçası olmuş durumda. Geceki kutlamaların tam ortasında ortaya çıkan ambulanslar, parıltılı ışıkları ve sirenleriyle meydandaki heyecanı iki katına çıkartıyor.