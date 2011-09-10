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Dünya

Libya'da petrol üretimi yeniden başlıyor BREGA (A.A)

10 Eylül 2011 23:37

-Libya'da petrol üretimi yeniden başlıyor BREGA (A.A) - 10.09.2011 - Libyalı muhaliflerin Petrol ve Maliye Bakanı Ali Tarhuni, ülkenin petrol üretimine 3 ya da 4 gün içinde yeniden başlayacağını söyledi. Tarhuni, OPEC üyesi Libya'nın çatışmaların başlamasından önceki petrol üretim seviyelerine bir yıl içinde ulaşacağını belirtti. Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler ile muhalifler arasındaki çatışmalar nedeniyle Libya'da aylardır petrol üretimi yapılmıyordu. Ülkedeki üretim tesisleri çatışmalarda zarar gördü ve burada çalışan yabancı işçiler ülkeyi terk etti. Tarhuni, salı ya da çarşamba günü Sarir ve Mesla petrol üretim sahalarında çalışmaların yeniden başlayacağını, ayrıca Şarara ve Vefa sahalarında da petrol ve gaz üretiminin daha sonra devam edeceğini ifade etti. Çatışmaların başlamasından önce Libya günde 1,6 milyon varil petrol üretiyordu. Tarhuni ayrıca, geçici hükümetin yabancı bir petrol şirketiyle herhangi bir anlaşma yapmadığını, ülkede seçim yapılmadan önce de böyle bir anlaşmanın yapılmayacağını söyledi. Tarhuni, çölde bulunan petrol sahalarına hala Kaddafi güçlerince sabotaj düzenlenme ihtimalinin söz konusu olduğunu da belirtti ancak riskin azaldığını sözlerine ekledi.

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