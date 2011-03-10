Libya'da petrol tesisi patlatıldı

T24

İsyancılar, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Essider'e giden petrol boru hattını vurduğunu, Ras Lanuf bölgesinde ise depolama tanklarını bombaladığını ileri sürdü.Doğudaki Bingazi kentinden bir isyancı, Kaddafi'yi suçlayarak, Libya liderinin petrol boru hatlarını vurarak "kirli bir oyun" oynadığını söyledi.Libya devlet televizyonu ise patlamalardan El Kaide unsurlarını sorumlu tutarak, El Kaide'nin silahlı bir kanadının Kaddafi güçleri Ras Lanuf'a doğru ilerlerken bir petrol depolama tankını havaya uçurduğunu duyurdu.