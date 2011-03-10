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Dünya

Libya'da petrol tesisi patlatıldı

Hükümet ve isyancılar, ülkenin doğusundaki petrol tesislerinde meydana gelen patlamalarla ilgili birbirlerini suçladı...

10 Mart 2011 02:00

T24 - Libya hükümeti ve isyancılar, ülkenin doğusundaki petrol tesislerinde meydana gelen patlamalarla ilgili birbirlerini suçladı. 

Libya'da petrol boru hattında patlama

İsyancılar, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Essider'e giden petrol boru hattını vurduğunu, Ras Lanuf bölgesinde ise depolama tanklarını bombaladığını ileri sürdü. 

Libya'da petrol boru hattında patlama

Doğudaki Bingazi kentinden bir isyancı, Kaddafi'yi suçlayarak, Libya liderinin petrol boru hatlarını vurarak "kirli bir oyun" oynadığını söyledi. 

Libya'da petrol boru hattında patlama

Libya devlet televizyonu ise patlamalardan El Kaide unsurlarını sorumlu tutarak, El Kaide'nin silahlı bir kanadının Kaddafi güçleri Ras Lanuf'a doğru ilerlerken bir petrol depolama tankını havaya uçurduğunu duyurdu. 

Libya'da petrol boru hattında patlama




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