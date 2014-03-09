Libya'da petrol gerginliği yaşanıyor. Kuzey Kore bandıralı petrol tankeri Sidra limanına demir attı. Petrol ihracı yapılan limanları ele geçiren isyancı güçler ise gemiye petrol yüklediklerini duyurdu.

Libya'da Sidre'ye demir atan tanker gerginliği tırmandırdı. Silahlı grubun sözcüsü "Petrol ihracına başladık. Bu ilk yüklememiz oldu" dedi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, bu gelişme Trablus yönetiminin tepkisine neden oldu. Libya Başbakanı Ali Zeydan, talimatlara uymaması halinde tankeri bombalayacakları uyarısında bulundu. Tanker, Libya Hava ve Deniz Kuvvetleri tarafından limandan uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Kuzey Kore tankerinin, silahlı yerel grupların izniyle limana demir attığı belirtiliyor. Libya'nın en büyük limanı olan Sidra, Temmuz ayından bu yana federal yönetim isteyen ve petrol gelirlerinin Libya'nın 3 bölgesi arasında paylaştırılmasını talep eden grupların kontrolünde.