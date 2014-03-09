T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da petrol gerginliği

Libya'da Sidre'ye demir atan tanker gerginliği tırmandırdı. Silahlı grubun sözcüsü 'Petrol ihracına başladık. Bu ilk yüklememiz oldu' dedi

09 Mart 2014 11:41

Libya'da petrol gerginliği yaşanıyor. Kuzey Kore bandıralı petrol tankeri Sidra limanına demir attı. Petrol ihracı yapılan limanları ele geçiren isyancı güçler ise gemiye petrol yüklediklerini duyurdu.

Libya'da Sidre'ye demir atan tanker gerginliği tırmandırdı. Silahlı grubun sözcüsü "Petrol ihracına başladık. Bu ilk yüklememiz oldu" dedi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, bu gelişme Trablus yönetiminin tepkisine neden oldu. Libya Başbakanı Ali Zeydan, talimatlara uymaması halinde tankeri bombalayacakları uyarısında bulundu. Tanker, Libya Hava ve Deniz Kuvvetleri tarafından limandan uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Kuzey Kore tankerinin, silahlı yerel grupların izniyle limana demir attığı belirtiliyor. Libya'nın en büyük limanı olan Sidra, Temmuz ayından bu yana federal yönetim isteyen ve petrol gelirlerinin Libya'nın 3 bölgesi arasında paylaştırılmasını talep eden grupların  kontrolünde.

ETİKETLER

libyapetrolgerginliktrablus yönetimisilahlı grupkuzey kore

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24