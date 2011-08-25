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Ekonomi

Libya'da özel sektöre yeni yol haritası ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 19:21

-Libya'da özel sektöre yeni yol haritası ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı Taner Yıldız, Libya'da iş ya da yatırım yapan işadamı ve müteahhitlerle bir araya geldi. Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Conrad Otel'de düzenlenen toplantıda, 3 bakan Libya'daki son durum ve bu çerçevede iç barışın tesis edilmesi, siyasi istikrarın bir an önce sağlanması ve Libya halkının meşru talepleri temelinde demokratik dönüşüm sürecinin hızla hayata geçirilebilmesi konusunda Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar hakkındaki değerlendirmelerini iş adamlarıyla paylaştı. Toplantıda ayrıca, bundan sonra özel sektör için uygulanabilecek yol haritası konusunda iş adamları bilgilendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, 3 bakanını yanı sıra, TOBB, TİM, TUSKON, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, İNTES, TMB ile Türk Teknik Müşavirler Birliği Başkan ve üst düzey yöneticileriyle, Libya'da iş ya da yatırım yapan 100'ün üzerinde iş adamı katıldı.

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