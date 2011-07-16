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Dünya

LİBYA'DA MUHALİFLERDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ BİNGAZİ (A.A)

16 Temmuz 2011 14:55

-LİBYA'DA MUHALİFLERDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ BİNGAZİ (A.A) - 16.07.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi'yi devirmeyi amaçlayan ve önceki gece Brega kentine giren muhalif güçlerden 10'u, düzenlenen karşı saldırı sonucu öldü.  Hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, hükümet güçlerinin topçu ateşi ve daha önce yerleştirilen bombaların patlaması sonucunda 10 muhalif öldü. Muhaliflerin de 4 hükümet askerini esir aldığı kaydedildi.  Doğudaki stratejik bir petrol kenti olan Brega, her iki taraf arasındaki cephe hattı üzerinde bulunuyor.

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