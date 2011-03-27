-LİBYA'DA MUHALİFLER İLERLİYOR KAHİRE (A.A) - 27.03.2011 - Libya'da dün stratejik Ecdebiye kentinin kontrolünü yeniden ele geçiren muhaliflerin, batıya doğru ilerleyerek Ukeyla çevresine ulaştığı bildirildi. El Cezire televizyonu muhaliflerin, Ecdebiye'nin yaklaşık 110 kilometre batısında yer alan ve Ras Lanuf'tan önceki son kasaba olan Ukeyla'ya ulaştığını duyurdu. Fransız haber ajansı AFP de muhaliflerin, ülkenin doğusunda bulunan Ras Lanuf kentindeki petrol terminalinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.