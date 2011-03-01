-LİBYA'DA MUHALEFET ASKERİ KONSEY KURDU BİNGAZİ (A.A) - 01.03.2011 - Libya'daki isyan hareketi Bingazi'de gelecekteki silahlı kuvvetlerin nüvesini oluşturacak bir askeri konsey kurdu. Başkent Trablus'a 1000 kilometre mesafedeki Bingazi merkezli muhalefetin yetkililerinden Salva Bughaighi, dün gece bir askeri konsey kurulduğunu belirtti. Bu konseyin üyelerinin listesi henüz tam olarak belirlenmedi, ancak muhalefete katılan Albay Kaddafi'nin eski bakanı General Abdülfetih Yunus'un konseyde yer almadığı kaydedildi. Konseyin, ülkenin "istiklalini ilan eden" diğer kentlerindeki benzer kuruluşlarla kısa sürede temasa geçmesi öngörülüyor. Muhalefet üyesi ve saygın avukat Fethi Tirbil, konsey listesindeki bazı isimler konusunda çekinceler bulunduğunu belirterek, "En başından devrimi başlatan subayları öne çıkarmak istiyoruz" dedi. Kaddafi karşıtı dava etrafında birleşen askerler günlerdir Trablus'taki muhaliflere destek için yürüyüş veya destek operasyonu yapılmasını gündeme getirirken, Bingazi'deki silahlı güçlerin sorumlusu General Ahmed Katrani, böyle bir fikri reddediyor. İsmi henüz askeri konsey listesinde yer almayan General Katrani, "Trablus rehin. Oradaki muhaliflerle temas halindeyiz, ama bizden bir şey yapmamamızı istediler. Ayaklanmayı bizzat kendilerinin yürütebileceğini söylediler" dedi. Bingazi'deki askerler batıdaki isyancılara, Kaddafi yanlısı güçlere karşı mücadele yöntemi konusunda danışmanlık yapmaya gayret ediyorlar. Düzenli ordu Albay Kaddafi tarafından darbe yapılabileceği endişesiyle zayıf bırakılmış, silahlı milisler güçlendirilmişti. Libya'da 15 gündür süren isyanın ardından muhalefet tüm doğunun ve batıdaki birçok kentin kontrolünü elinde bulunduruyor, başkente Trablus ve çevresi Kaddafi yanlılarının denetiminde bulunuyor. -CLINTON: LİBYA YA DEMOKRASİ OLUR YA DA UZUN İÇ SAVAŞ GÖRÜR Milletvekilleri ve senatörler önünde Amerikan diplomasisi hakkında bilgi vermek için hazırlanan konuşmasında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Amerikan devleti diplomaside harcamalarını kesmemeli. Savaş suçlarıyla mücadele için ödeneğe ihtiyaç var. Tüm Ortadoğu değişiyor. Devlet ödeneklerinde kesinti yapmayarak oluşturulan sıkıntı, gelecek zamanın sıkıntıları içindir" dedi. Clinton, "Gelecek yıllarda Libya barış içinde demokratik yapıya kavuşabilir. Aksi halde ülke uzun sürecek iç savaşa sürüklenebilir" dedi. Başkan Barack Obama hükümetinin Dışişleri Bakanlığı için istediği, geçen yıla göre yüzde 1 fazla olan 47 milyar dolarlık yıllık bütçenin normal olduğunu muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'ye hitaben belirten Clinton, dünyada işlenen savaş suçlarıyla mücadele için bu bütçenin şart olduğunu söyledi. Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, BM Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın Libya'ya askeri müdahale düzenlenemeyeceğini söyledi. Juppe, Parlamento'da yaptığı konuşmada, bu aşamada bir askeri müdahalenin planlanmadığını ifade etti. Juppe, "Farklı seçenekler üzerinde duruluyor, özellikle de uçuşa yasak bölge uygulaması üzerinde" dedi. Bu arada ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral James Mattis, Libya'da sivil halkı Albay Muammer Kaddafi rejiminin saldırılarından korumak için uçuş yasağı oluşturulmasının öncelikle Libya'nın hava savunmasının imhasını gerektirdiğini bildirdi. General Mattis, Amerikan Senatosu'nun bir komisyonunda yaptığı açıklamada, uçuş yasağı bölgesinin oluşturulmasının öncelikle hava savunma kapasitesinin ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini belirterek, "Bu bir askeri operasyon demek" diye açıklık getirdi. -SURİYE, LİBYA'YA DIŞ MÜDAHALEYE KARŞI Suriye, Libya'ya dışarıdan yapılacak askeri müdahaleye karşı çıkıyor. Suriye'nin bu görüşü, Arap Birliği'nin 135. dönem çalışmalarının ön görüşmelerinde dile getirildi. Resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Suriye'nin Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yusuf Ahmet, ön hazırlık toplantılarında Suriye'nin, Libya'ya yönelik dış müdahalede bulunulması ihtimaline karşı olduğunu söyledi. Arap Birliği ülkelerinin temsilcilerine, "Libya'ya müdahale etmeyi gündeme getiren dış güçlerin amaçlarının Libya'nın ve Libya halkının çıkarlarını korumak olmadığını" anlatan Ahmet, dış güçlerin kendi gündem ve çıkarları doğrultusunda Libya'ya müdahale etmek istediğini söyledi. -"YUNANİSTAN BM'NİN YEŞİL IŞIK YAKMASINI BEKLİYOR" Yunan basını, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin, ''Libya'da NATO askeri operasyonlarının başlamasına dair BM Güvenlik Konseyi'nin yeşil ışık yakmasını hazır durumda beklediklerini'' yazdı. Atina'da yayımlanan Elefterotipiya gazetesi, NATO'nun talep etmesi durumunda ve her adımın BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla atılması şartıyla, Yunanistan'ın operasyonlara, özellikle Girit adasındaki ''Suda'' üssünden NATO güçlerine kolaylık sağlayarak veya denizden kuşatma durumunda deniz güçleriyle katılacağını belirtti. Haberde, Suda'daki deniz ve hava üssünün NATO ya da Amerikan güçleri tarafından kullanılabilmesi için, önce ilgili tarafların talepte bulunması, ardından da hükümetin bu konuda karar alması gerektiği ifadesi yer aldı.