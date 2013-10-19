Libya'da 'Mısırlı 70 kamyon sürücüsü kaçırıldı' iddiası

Mısır’dan Libya'ya yük taşıyan Mısırlı 70 kamyon sürücüsünün, Libyalı silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

Sürücülerin aileleri, ülkenin doğusunda Ecdabya bölgesinde silahlı bir grubun, yakınlarını kaçırdığını ve Mısır hükümetinden Mısır'da tutuklu bulunan 13 Libya vatandaşının serbest bırakmasını talep ettiğini söyledi.

Aileler, yakınlarının telefon etmesi üzerine durumu öğrendiklerini ve silahlı grubun kaçırdığı sürücüleri serbest bırakmak için 13 Libyalının serbest bırakılmasını şart koştuğunu belirtti.

Olaya ilişkin Libya ve Mısır makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.