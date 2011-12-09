-Libya'da kardeşini yardımcısı olarak atayan Sağlık Bakanına tepki TRABLUS (A.A) - 09.12.2011 - Libya'nın iki hafta önce kurulan yeni hükümetinde sağlık bakanı olarak yer alan Fatma Hamruş, kızkardeşini yardımcısı olarak atayınca tepki aldı. Son 15 yıldır İrlanda'da doktorluk yapan ve yeni hükümette sağlık bakanlığı görevi verilince ülkesine dönen Fatma Hamruş, kızkardeşini yardımcısı olarak ataması konusunda geri adım atmadı. Libya halkı, Kaddafi döneminde imtiyazlı kişilerin ailelerinin ve yakınlarının eğitimlerine bakılmaksızın devlet kademelerinde görevlendirilmesinden yakınıyordu. Hamruş'un, kızkardeşini yardımcısı olarak atamasının eski rejimi hatırlattığı yorumları yapıldı. Oğlunun internet sitesinde bir açıklama yayınlayan Hamruş, ailesini kayırdığı iddialarını reddederek, atamanın liyakat temelinde yapıldığını savundu. Hamruş, "Kardeşim uzun zamandır insan hakları konusunda çalışmaktadır. Kendisi aynı zamanda Bingazi'deki bir hastanede görevlidir ve ben onun bana ve ülkesine olan sadakatinden hiç şüphe duymuyorum" dedi. Hamruş, yardımcılığına getireceği kişinin Libya'nın sağlık sistemini bilen ve günde 12 saat çalışmaktan yakınmayacak biri olması gerektiğini de belirterek, "Atama konusundaki seçimlerimi verimliliğe ve tecrübeye göre yaptım. Aynı zamanda bu kişilerin Kaddafi rejimindeki çalışanlardan farklı olarak vatanseverliklerinin tam olduğundan eminim" dedi.