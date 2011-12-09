T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da kardeşini yardımcısı olarak atayan Sağlık Bakanına tepki TRABLUS (A.A)

09 Aralık 2011 14:12

-Libya'da kardeşini yardımcısı olarak atayan Sağlık Bakanına tepki  TRABLUS (A.A) - 09.12.2011 - Libya'nın iki hafta önce kurulan yeni hükümetinde sağlık bakanı olarak yer alan Fatma Hamruş, kızkardeşini yardımcısı olarak atayınca tepki aldı. Son 15 yıldır İrlanda'da doktorluk yapan ve yeni hükümette sağlık bakanlığı görevi verilince ülkesine dönen Fatma Hamruş, kızkardeşini yardımcısı olarak ataması konusunda geri adım atmadı. Libya halkı, Kaddafi döneminde imtiyazlı kişilerin ailelerinin ve yakınlarının eğitimlerine bakılmaksızın devlet kademelerinde görevlendirilmesinden yakınıyordu. Hamruş'un, kızkardeşini yardımcısı olarak atamasının eski rejimi hatırlattığı yorumları yapıldı. Oğlunun internet sitesinde bir açıklama yayınlayan Hamruş, ailesini kayırdığı iddialarını reddederek, atamanın liyakat temelinde yapıldığını savundu. Hamruş, "Kardeşim uzun zamandır insan hakları konusunda çalışmaktadır. Kendisi aynı zamanda Bingazi'deki bir hastanede görevlidir ve ben onun bana ve ülkesine olan sadakatinden hiç şüphe duymuyorum" dedi. Hamruş, yardımcılığına getireceği kişinin Libya'nın sağlık sistemini bilen ve günde 12 saat çalışmaktan yakınmayacak biri olması gerektiğini de belirterek, "Atama konusundaki seçimlerimi verimliliğe ve tecrübeye göre yaptım. Aynı zamanda bu kişilerin Kaddafi rejimindeki çalışanlardan farklı olarak vatanseverliklerinin tam olduğundan eminim" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24